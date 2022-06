Ces dernières années, la demande du public pour plus de confidentialité et de protection a augmenté : les gens commencent à reconnaître l’importance d’être protégé en ligne. Et 9to5Google rapporte maintenant que Google est toujours en quête d’améliorer la sécurité et la confidentialité de son système d’exploitation mobile. Une nouvelle marque appelée « Protégé par Android » semble prête à entrer en scène.

La vidéo de 50 secondes attire l’attention sur la protection offerte par Android. Elle montre comment le système d’exploitation Android peut assurer votre sécurité et celle de vos informations, afin que vous puissiez vous concentrer sur des choses plus importantes dans votre vie que de vous inquiéter de recevoir une application malveillante.

La vidéo souligne qu’Android vous protège en détectant et en déjouant les applications malveillantes, mais aussi en vous aidant à contrôler vos informations personnelles, ce qui vous permet d’avoir l’esprit tranquille.

Voici les caractéristiques de la plateforme et de l’écosystème que la vidéo met en avant. Tout d’abord, Vérifié par Play Protect est la fonction qui vous protège des logiciels malveillants et des applications nuisibles. En gros, elle vous permet d’être sûr que l’application que vous téléchargez depuis le Play Store est exempte de virus, afin qu’aucune mauvaise surprise ne vienne perturber votre journée.

Ensuite, la vidéo met l’accent sur les mises à jour de sécurité mensuelles, soulignant qu’Android maintient votre smartphone à jour et vous protège donc avec une « sécurité non-stop ». Enfin, la dernière fonctionnalité mise en avant dans la vidéo est l’autorisation d’accès à l’emplacement, qui permet à une application d’accéder à votre emplacement uniquement lorsqu’elle est ouverte.

Ce sera complété avec Android 13

C’est l’un des derniers efforts de Google pour se concentrer davantage sur la vie privée et la sécurité. Mais ce n’est pas tout. Au cours de la conférence annuelle Google I/O qui s’est tenue la semaine dernière, Google a mis l’accent sur la future page de paramètres « Sécurité et confidentialité » d’Android 13.

Sous le bouton « Scanner l’appareil » de la nouvelle page « Sécurité et confidentialité » d’Android 13, vous pourrez également voir la même marque et le même bouclier « Protégé par Android », complétant la vidéo ci-dessus et l’accent mis sur la confidentialité.