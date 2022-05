Apple est considéré comme un potentiel acheteur de Electronic Arts

Les studios de jeux vidéo sont rachetés ici et là. Microsoft a annoncé en janvier qu’elle avait conclu un accord pour acquérir Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars et Sony a suivi quelques semaines plus tard avec un accord pour acquérir Bungie pour 3,6 milliards de dollars. Aujourd’hui, Electronic Arts, le studio à l’origine des Sims, de Battlefield et de FIFA, est activement à la recherche d’un acheteur potentiel ou d’une fusion qui lui permettrait d’exploiter pleinement son potentiel.

Il s’agit d’Apple, la société la plus précieuse au monde et celle qui, jusqu’à récemment, ne s’occupait que de logiciels et d’appareils. Cependant, le jeu est devenu une plus grande priorité pour le géant de la technologie basé à Cupertino, comme le lancement d’Apple Arcade en 2019 est la preuve vivante que la société a de grands projets de ce côté du marché.

Un rapport de Puck affirme qu’Apple, ainsi que Disney et Amazon, ont les plus grands changements pour racheter Electronic Arts, la société de jeux qui ne cherche apparemment pas nécessairement une acquisition complète, mais aussi une fusion. Bien entendu, un rachat serait la seule proposition d’Apple si l’opération a une chance d’aboutir, le rapport ajoutant qu’EA cherche surtout une fusion parce qu’Andrew Wilson peut rester PDG de la nouvelle société et donc poursuivre l’actuelle stratégie à long terme.

Electronic Arts a évidemment refusé de commenter les spéculations, bien qu’un porte-parole de la société ait déclaré qu’EA avait un avenir très prometteur.

« Nous sommes fiers d’être en position de force et de croissance, avec un portefeuille de jeux étonnants, construits autour d’une propriété intellectuelle puissante, réalisés par des équipes incroyablement talentueuses, et un réseau de plus d’un demi-milliard de joueurs. Nous voyons un avenir très brillant devant nous », a déclaré le porte-parole John Reserburg.

Un avenir prometteur avec Apple ?

Inutile de dire qu’Apple est également restée très discrète sur cette affaire, car la société n’a pas l’habitude de commenter les rumeurs. Dans le cas d’Apple, l’acquisition d’Electronic Arts lui donnerait accès à une énorme bibliothèque de propriété intellectuelle de jeu qui pourrait être utilisée pour stimuler Apple Arcade, positionner le prochain casque AR/VR de la marque comme une puissance de jeu, et même donner au service de streaming Apple TV+ de la marque plus de propriétés intellectuelles pour jouer avec.

Mais l’achat d’EA par Apple ne serait pas nécessairement une surprise, notamment parce qu’Electronic Arts a été fondé par un ancien cadre d’Apple. Trip Hawkins, ancien directeur de la stratégie et du marketing d’Apple, a quitté la société il y a pas moins de 40 ans pour fonder Electronic Arts.