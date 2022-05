Edmond Rostand : le doodle de Google célèbre le poète français

Aujourd’hui, Google consacre un doodle à Edmond Rostand, poète et dramaturge français, pour célébrer son talent littéraire, ainsi que l’anniversaire de son élection à l’Académie française.

Comme le souligne Wikipédia, il est associé au néo-romantisme et est surtout connu pour sa pièce de 1897, Cyrano de Bergerac. Il s’agit de l’histoire d’un épéiste chevaleresque doté d’un nez surdimensionné. Le héros sentimental de la pièce, en proie à un triangle amoureux, a fini par symboliser l’esprit des Français. Ce jour-là, en 1901, Edmond Rostand est élu à l’Académie française.

Edmond Rostand (Edmond Eugène Alexis Rostand) est né en 1868 à Marseille, et a grandi dans une famille aisée et cultivée. Son père, poète et économiste, était membre de sociétés savantes telles que l’Académie de Marseille et l’Institut de France. Jeune adulte, Rostand fréquente le collège Stanislas à Paris, où il étudie la littérature, l’histoire et la philosophie. À l’âge de 20 ans, il a terminé sa première pièce, une comédie en un acte intitulée Le Gant Rouge. La pièce a été jouée au théâtre de Cluny en 1888. Bien que la première pièce de Rostand n’ait pas reçu beaucoup d’éloges, cela ne l’a pas découragé de continuer à écrire.

Quelques années plus tard, Rostand crée sa première pièce à succès, Les Romanesques, qui est une parodie de Roméo et Juliette de Shakespeare. La pièce satirique suit deux familles qui simulent une querelle pour encourager leurs enfants à tomber amoureux. La première de la pièce, en 1894, a permis à Edmond Rostand de se faire connaître. Les Romanesques sont devenus si populaires, même en dehors de la France, qu’ils ont été adaptés en Fantasticks, la comédie musicale qui a été jouée le plus longtemps au monde.

Cyrano de Bergerac comme chef-d’œuvre

Trois ans après Les Romanesques, Edmond Rostand a produit son œuvre la plus appréciée, Cyrano de Bergerac, en 1897. À ce jour, Cyrano de Bergerac reste l’une des pièces les plus populaires en France, et les gens du monde entier recherchent toujours des versions modernes de ce conte.

Plus d’un siècle plus tard, ses contes attachants continuent d’être joués et trouvent un écho auprès des romantiques du monde entier.

Edmond Rostand est décédé le 2 décembre 1918 à l’âge de 50 ans. Sa dernière œuvre, « La Dernière Nuit de Don Juan » fut jouée après sa mort, en 1922, alors qu’il avait laissé deux œuvres inachevées et inédites.