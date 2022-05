Le nouvel Acer Swift 3 est un ordinateur portable OLED pour seulement 999 euros

by

by

Acer vient d’annoncer une poignée de nouveaux ordinateurs portables, mais le plus remarquable est le Swift 3, car il intègre un écran OLED dans un appareil qui ne coûte que 999 euros. En général, il faut dépenser bien plus de 1 000 euros pour obtenir un écran OLED sur un ordinateur portable, mais des sociétés comme Acer (et ASUS) sont en train de changer cette tendance.

L’écran du Swift 3 est un écran OLED de 14 pouces au ratio 16:10 et à la résolution WQXGA+ (2 880 × 1 800 pixels) qui, selon Acer, prend en charge 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3.

La gamme de produits Swift d’Acer offre généralement du matériel solide pour un prix plus abordable. Cependant, pour arriver à ce point de prix inférieur, certaines autres choses doivent être sacrifiées. Habituellement, il s’agit de l’écran, qui a toujours été moins performant que les options haut de gamme. L’introduction d’un écran OLED est une proposition excitante, car cela signifie que la seule chose qui retient ces appareils est sur le point d’être totalement renouvelée.

Cependant, ce n’est pas seulement l’écran OLED qui rend le nouveau Swift 3 attrayant. Le Swift 3 est alimenté par les processeurs de la série H de 12e génération d’Intel, comme le Core i7. Il est doté d’un châssis en aluminium, d’un SSD PCIe pouvant atteindre 1 To, d’une mémoire LPDDR5 pouvant atteindre 16 Go et d’une connectivité Wi-Fi 6E. La batterie offre également jusqu’à 10 heures d’autonomie sur une seule charge, ce qui est plutôt solide pour un appareil OLED. Une charge de 30 minutes vous donnera 4 heures d’utilisation.

Obtenir tout cela dans un ordinateur portable qui coûte moins de 999 euros sera attrayant pour les créatifs en herbe, les étudiants qui ont besoin d’un ordinateur portable puissant, ou toute personne effectuant des travaux de retouche photo et d’édition des couleurs.

Le Acer Spin 5 présenté en mode tablette et ordinateur portable

Acer a également annoncé les ordinateurs portables Spin 5 et Spin 3. Le Spin 5 est un ordinateur portable 2-en-1 destiné à concurrencer des options haut de gamme comme le Dell XPS 13. Comme le Swift 3, il est équipé d’un processeur Intel Core i7 de 12e génération, d’un SSD NVME PCIe de 1 To, de 16 Go de RAM LPDDR5 et du Wi-Fi 6.

Le Spin 5 a un châssis de 16,9 mm et un écran IPS WQXGA (2 560 x 1 600 pixels) de 14 pouces. Il a également une meilleure autonomie par rapport au Swift 3, offrant jusqu’à 13 heures.

Le Spin 3 est très similaire. Il a les mêmes caractéristiques et la même autonomie, mais un écran IPS full HD (1 920 x 1 080 pixels) de plus faible résolution. Il prend également en charge jusqu’à 16 Go de mémoire LPPDR4X, un cran en dessous de la RAM LPDDR5 des deux autres options.

Il est clair que Acer veut que ses ordinateurs portables rivalisent avec les options haut de gamme. Le Acer Spin 5 sera disponible au mois de juillet 2022 à partir de 1 399 €, tandis que le Acer Spin 3 sera disponible en juin, à partir de 999 euros.