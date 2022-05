La Galaxy Watch 5 Pro se vantera d’un verre saphir et de bords épais

Samsung prévoit peut-être de remanier sa gamme de smartwatchs cette année. La prochaine série Galaxy Watch 5 de Samsung devrait arriver dans les prochains mois, et nous pouvons nous attendre à ce qu’elle soit livrée avec quelques améliorations significatives par rapport à ses prédécesseures. Et bien, la dernière fuite suggère que la Galaxy Watch 5 Pro pourrait être composée de matériaux premium comme le titane et le verre saphir.

La série Galaxy Watch de nouvelle génération devrait inclure la Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Pro. Et parmi les deux, cette dernière pourrait être équipée d’un verre saphir. Elle pourrait également avoir une structure en titane, comme l’une des variantes de l’Apple Watch Series 7.

Galaxy Watch5 Pro

Sapphire glass

Titanium — Ice universe (@UniverseIce) May 14, 2022

Le verre saphir peut contribuer à rendre l’écran plus solide et plus durable grâce à des capacités telles que la résistance aux rayures et aux fissures. Cependant, l’utilisation du saphir et du titane comme matériaux de la Galaxy Watch 5 Pro peut la rendre plus chère.

En parlant de l’écran, la Watch 5 Pro devrait également présenter des bords plus larges au lieu de bords étroits. Cela pourrait décevoir ceux qui cherchent à obtenir un écran sans bords sur leur smartwatch. On ne sait pas si cela se traduira par une bague tournante, comme celle que nous avons vue auparavant.

But about the design, Galaxy Watch5 Pro does not have narrow bezels. Even a bit wide. pic.twitter.com/Q2PyHcZuAM — Ice universe (@UniverseIce) May 14, 2022

Il est également suggéré que la Watch 5 Pro sera livrée avec une batterie beaucoup plus grande de 572 mAh et si cette information est authentique, attendez-vous à une autonomie beaucoup plus longue — cela représenterait une augmentation d’environ 60 % par rapport à la Galaxy Watch 4, plus grande. Mais, cela pourrait également signifier un châssis beaucoup plus grand et plus lourd. Il reste à voir à quoi ressemblera le produit final.

D’autres améliorations

Samsung est également soupçonné d’inclure un thermomètre sur la prochaine Galaxy Watch 5. Cependant, comme il y a quelques obstacles à sa mise en œuvre, il n’est pas certain que nous verrons cette technologie. Même l’Apple Watch Series 8 pourrait en être équipée pour lui faire concurrence.

D’autres détails incluent diverses fonctionnalités améliorées, le support de Google Assistant (qui atteint également les modèles Galaxy Watch 4), et diverses autres améliorations. La série Galaxy Watch 5 devrait sortir aux côtés des smartphones pliables Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, probablement en août de cette année.