Un brevet Xbox pourrait vous permettre de lire des disques sur une console sans disque

Bien qu’elle soit certainement une bonne affaire, l’incapacité de la Xbox Series S à lire les disques peut causer beaucoup de frustration, surtout si vous possédez un tas de vieux jeux. Mais, un nouveau brevet de Microsoft montre que la console Xbox « uniquement numérique » pourrait acquérir des capacités de lecture de disques, en quelque sorte.

Comme l’a découvert Game Rant, un brevet de Microsoft décrit comment les joueurs pourraient lire des disques sur la Xbox Series S ou la Xbox One S. C’est un plan bancal, mais qui a du sens : utilisez un lecteur de disque externe (une Xbox One dans cet exemple) pour vérifier que vous possédez un jeu physique. Les serveurs Xbox permettent ensuite à votre console sans disque de télécharger le jeu et d’y jouer.

De toute évidence, Microsoft devrait simplement vendre un lecteur de disques supplémentaire pour ses consoles. Mais, le système décrit dans ce brevet est mieux que rien. Il rendrait certainement l’expérience de la Xbox Series S un peu plus facile à avaler, pour autant que vous ayez une Xbox One ou une autre console en mesure d’accueillir des disques.

Dans le brevet, Microsoft indique qu’un tel système répondrait aux préoccupations concernant la rétrocompatibilité. Certains joueurs hésitent à passer à la prochaine génération de consoles parce qu’ils ne peuvent pas transférer leur bibliothèque existante de jeux Xbox physiques vers des systèmes uniquement numériques.

« De nombreuses consoles de jeux vidéo de nouvelle génération en cours de développement sont configurées sans composants matériels permettant de lire des supports de jeux vidéo physiques », indique le brevet. « Par conséquent, lorsqu’un propriétaire d’une console de jeu vidéo de la précédente génération achète un appareil de jeu vidéo de la prochaine génération, il est incapable de lire ses supports de jeu vidéo physiques », poursuit le brevet.

Alléchant, mais un gros problème

Il y a juste un problème majeur : qu’est-ce qui m’empêche d’acheter un jeu physique, de le faire passer par ce service et de le retourner ou de le revendre ? On peut supposer que Microsoft ne donnera à votre Xbox Series S qu’un accès temporaire au jeu physique que vous possédez. Et si c’est le cas, vous devrez peut-être garder une Xbox One en réserve pour numériser à nouveau vos disques.

Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un brevet. Il se peut qu’il ne devienne jamais un véritable service, et à en juger par sa complexité, je doute que Microsoft aille jusqu’au bout. Mais, il est intéressant de voir Microsoft aborder le plus gros problème de la Xbox Series X — attendez, il suffit de vendre un lecteur de disques supplémentaire ! Ce n’est pas si difficile !