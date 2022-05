Les ordinateurs portables de jeu Omen et Victus de HP sont équipés des derniers processeurs AMD et Intel

Un peu moins d’une semaine après avoir révélé sa gamme d’ordinateurs portables de station de travail de la série Z, HP a officiellement dévoilé sa gamme d’ordinateurs portables de jeu 2022, et il semble que ses deux ordinateurs portables de jeu Victus 15 et Omen 16 mis à jour sont prêts à recevoir une mise à niveau décente (bien qu’évolutive) par rapport à leurs prédécesseurs de 2021.

Ceux qui ne sont pas familiers avec la gamme d’ordinateurs portables Omen et Victus de HP peuvent être intéressés d’apprendre que ces modèles ont traditionnellement été vendus à des prix raisonnables, débourser pour un PC de jeu décent.

Cela semble être le concept général derrière les deux ordinateurs portables de jeu HP édition 2022, qui offrent des CPU Intel 12e génération ou des CPU AMD Zen 3 respectivement en combinaison avec de puissants GPU NVIDIA RTX 3000 Laptop ou AMD RX. Cela dit, nous ne connaîtrons pas d’autres informations sur le prix exact des ordinateurs portables Victus 15 ou Omen 16 de 2022 avant le 12 juin 2022, qui est la date d’embargo prévue pour les détails des prix. C’est aussi probablement à cette date que vous pourrez acheter votre nouvel ordinateur portable, il est donc préférable de ne pas acheter un nouvel ordinateur portable Victus 15 ou Omen 16 au moins d’ici là.

Selon la fiche technique publiée par HP, le Victus 15 (2022) est disponible en deux versions : AMD et Intel. Quel que soit le fabricant du processeur que vous choisissez, le modèle de 15,6 pouces sera la seule taille disponible au lancement. Le modèle AMD est doté d’un processeur AMD Ryzen 5 5600H à 6 cœurs avec des vitesses allant jusqu’à 4,2 GHz et un cache L3 de 16 Mo, et d’un processeur Ryzen 7 5800H si vous choisissez de le mettre à niveau. Il est également annoncé comme incluant jusqu’à 16 Go de RAM à 3200 MHz et un GPU AMD Radeon RX 6500M avec 4 Go de GDDR6 VRAM. Il est promis d’être livré avec Wi-Fi 6 et Windows 11 Home, ce qui signifie que vous pourrez jouer dès sa sortie de l’emballage.

Si vous optez pour la puce Intel, vous obtiendrez un ordinateur portable de jeu encore plus puissant que son homologue AMD, avec un processeur Intel i5-12500H à 12 cœurs doté d’un cache L3 de 18 Mo et d’une vitesse de processeur pouvant atteindre 4,5 GHz. Il est associé à 16 Go de RAM à 3200 MHz et à un GPU dédié NVIDIA RTX 3050 Ti Laptop, qui prend en charge le ray tracing. Vous pouvez également opter pour un processeur Intel i7-12700H à un prix plus élevé. Les deux ordinateurs portables sont annoncés comme étant dotés d’écrans IPS d’une résolution 1080p à 144 Hz, et ils sont tous deux annoncés comme ayant la même gamme de ports, y compris deux ports USB-A et un port USB-C en plus d’un seul port HDMI 2.1 et quelques autres ports divers.

Omen 16, une gamme plus véloce

La gamme Omen 16 (2022) de HP semble certainement plus musclée que sa gamme Victus 15 (2022). Contrairement au Victus 15, le Omen 16 est livré par défaut dans une taille de 16,1 pouces, et il semble qu’il soit livré avec encore plus de ports USB et une option pour aller avec un écran 2K à 165 Hz. Par défaut, le modèle Omen 16 d’AMD est nettement plus sophistiqué que son homologue Victus 15.

Il est censé être équipé d’un processeur Ryzen 7 6800H à 8 cœurs pouvant atteindre 4,7 GHz en mode boost maximum, d’un cache L3 de 16 Go et d’au moins 16 (mais jusqu’à 32) Go de RAM à 4 800 MHz. C’est déjà une énorme amélioration, surtout si vous prévoyez de passer du temps à jouer à des jeux PC avec ce portable, et il est associé à un GPU assez puissant pour démarrer : le GPU AMD Radeon RX 6650M avec 8 Go de VRAM.

Comme vous pouvez vous y attendre, Intel apporte également ses propres améliorations à son ordinateur portable équivalent Omen 16, qui est annoncé pour inclure un CPU i7-12700H, qui va offrir 14 cœurs qui peuvent être cadencés jusqu’à une vitesse maximale de 4,7 GHz. Il est soutenu par un cache L3 de 24 Mo et au moins 16 (mais jusqu’à 32) Go de RAM à 4800 MHz, tout comme la version AMD. Contrairement à la version AMD, celle-ci peut être équipée du GPU NVIDIA RTX 3070 Ti Laptop.