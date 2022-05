EA confirme qu’il travaille sur un nouveau jeu mobile du Seigneur des Anneaux

Avec des sociétés comme Riot et Blizzard qui s’aventurent dans le secteur des jeux mobiles, on peut dire que l’industrie des jeux mobiles se développe à un rythme effréné. Aujourd’hui, profitant de ce marché en pleine expansion, EA a confirmé qu’elle travaillait sur un nouveau titre RPG pour les plateformes mobiles, basé sur les lieux, les personnages et l’histoire de l’univers du Seigneur des Anneaux.

Baptisé Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu, le prochain titre de RPG a été récemment annoncé par un communiqué de presse officiel. Pour développer le titre, EA s’est associé à Middle-earth enterprises, qui est une division du célèbre producteur américain Saul Zaents Company. Ensemble, les sociétés ont pour objectif de développer un titre du Seigneur des Anneaux immersif pour les fans et les néophytes afin d’amener la fantaisie et l’aventure de l’univers littéraire sur les écrans mobiles.

It’s a dangerous business going out your door … there’s no knowing where you might be swept off to—but we’re on our way to Middle-earth in a new mobile game. 🔗: https://t.co/kwhqbaDL3f pic.twitter.com/SdHrI4zTZG —Electronic Arts (@EA) May 9, 2022

« Nous sommes incroyablement enthousiastes à l’idée de nous associer à The Saul Zaentz Company et Middle-earth Enterprises pour la prochaine génération de jeux de rôle mobiles », a déclaré le vice-président de Mobile RPG chez EA, Malachi Boyle, dans un communiqué.

Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu sera un jeu de rôle (RPG) free-to-play sur Android et iOS qui « proposera une narration immersive, des combats au tour par tour, des systèmes de collection approfondis et un large éventail de personnages issus du vaste univers du Seigneur des Anneaux et du Hobbit ».

EA affirme que le titre offrira aux joueurs une expérience stratégique, sociale et compétitive. Ils pourront explorer le vaste univers créé par J. R. R. Tolkien, se battre à travers des scénarios emblématiques et combattre les grands maux de la Terre du Milieu dans le jeu.

Test bêta régional limité au cours de l’été 2022

Pour ceux qui l’ignorent, EA a déjà lancé des jeux pour PC et consoles basés sur les livres et les films du Seigneur des Anneaux. « L’équipe est composée de fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit et chaque jour, ils mettent en commun leur formidable passion et leurs talents pour offrir aux joueurs une expérience authentique. La combinaison de graphismes haute-fidélité, d’animations cinématiques et d’art stylisé plonge les joueurs dans la fantaisie de la Terre du Milieu où ils affronteront leurs personnages préférés », a ajouté Boyle.

Cependant, EA n’a pas encore révélé plus de détails sur le titre à venir. Quant à la disponibilité du jeu, la société a confirmé qu’il entrera en phase de test bêta régional limité au cours de l’été 2022.