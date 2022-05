Apple abandonne l’iPod touch, mettant ainsi fin aux 20 ans d’existence de l’iPod

by

Apple a annoncé l’abandon de l’iPod touch, même si la société précise que vous pouvez encore vous en procurer un chez les revendeurs « jusqu’à épuisement des stocks ». Si cette décision marque la fin d’une époque pour Apple, il s’agit plutôt d’une reconnaissance du fait que l’ère de l’iPod était déjà terminée, la plupart des gens se tournant plutôt vers les smartphones ou les tablettes pour écouter de la musique, regarder des films ou jouer en déplacement.

Le premier iPod d’Apple a été lancé en 2001 et, s’il n’était pas le premier lecteur MP3 à circuler, il est rapidement devenu l’un des plus populaires grâce à la combinaison de son emblématique design et de son intégration au logiciel iTunes d’Apple.

Au fil des ans, Apple a mis à jour le design à plusieurs reprises, pour finalement élargir la famille iPod avec des modèles tels que l’iPod Shuffle sans écran et l’iPod Nano avec écran tactile uniquement, avant d’éliminer progressivement ces modèles et de les remplacer par l’iPod touch, lancé en 2007.

L’iPod touch est essentiellement un iPhone dépouillé qui prend en charge le WiFi et le Bluetooth, mais pas les données mobiles. En plus de servir de lecteur multimédia portable, l’iPod touch permet d’exécuter la plupart des applications et des jeux iOS.

Mais sans forfait de données ni capacité d’appel téléphonique, l’iPod touch ressemble davantage à une mini tablette qu’à un smartphone, ce qui en fait une option pour les personnes à la recherche d’un lecteur multimédia dédié ou d’un appareil mobile pour des jeux occasionnels. Vous pouvez l’offrir à un enfant sans craindre qu’il ne fasse grimper votre facture de téléphone, par exemple, ou l’utiliser pour écouter de la musique en déplacement sans craindre de décharger la batterie de votre smartphone.

Un iPhone dépouillé

Pourtant, maintenant que les smartphones sont partout, il est probable que le marché des lecteurs multimédias autonomes se réduise. Apple n’a pas sorti de nouvel iPod touch depuis 2019, et avec un écran de 4 pouces et un processeur Apple A10 Fusion, les spécifications de ce modèle de 7e génération commencent à sembler assez datées 3 ans plus tard.

Donc, alors que vous pouvez certainement encore récupérer un iPod touch sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, si vous cherchez un lecteur multimédia portable qui sera pris en charge pendant des années, vous feriez peut-être mieux de prendre un smartphone ou une tablette et de simplement garder les données mobiles désactivées.