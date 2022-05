Le Moto Edge 30 Ultra et sa caméra de 200 mégapixels pourrait être dévoilé le 10 mai

Le flagship de Motorola doté d’un capteur principal de 200 mégapixels dont nous entendons parler depuis des mois est enfin prêt pour le prime time. Motorola a annoncé un lancement pour le 10 mai et une fuite sur Twitter pense que la société fait référence au modèle « Frontier », alias Moto Edge 30 Ultra.

Abhishek Yadav a également révélé les spécifications du smartphone, et elles correspondent aux précédentes rumeurs. La principale caractéristique est la présumée caméra principale de 200 mégapixels, ce qui ferait du Frontier le premier smartphone à se vanter d’avoir autant de mégapixels. Reste à savoir si cela fera de ce smartphone photophone de 2022.

Officially Confirmed ☑️#motorola smartphone is launching on May 10, 2022 in China could be Motorola Frontier with 200MP camera – 6.67″ OLED 144Hz refresh rate

– Qualcomm SM8475

– 12GB LPDDR5 UFS 3.1

– 194MP+50MP+12MP

– 60MP front

– Android 12

– 4500mAh 125W

30/50 wireless#Moto

En effet, un nombre plus élevé de mégapixels n’équivaut pas nécessairement à une meilleure caméra. Cela dit, le matériel a ses propres avantages, nous devrons donc attendre pour savoir si le ISOCELL HP1 de Samsung donne au Frontier un avantage sur les autres smartphones. Samsung affirme que le capteur produira des photos détaillées et offrira des « performances inégalées en basse lumière ». Il prend également en charge l’enregistrement vidéo 8 K.

L’inconvénient de ce capteur est qu’il prend beaucoup de place, mais c’est normal pour un capteur de 1/1,22 pouce.

Ce capteur sera apparemment accompagné d’une caméra ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’une caméra téléobjectif de 12 mégapixels. La caméra frontale devrait être un capteur de 60 mégapixels, et elle sera logée dans un poinçon de l’écran.

Du lourd sous le capot

L’appareil serait alimenté par la puce Snapdragon 8 Gen 1+ de Qualcomm, une version améliorée du Gen 1 qui devrait être plus rapide et plus économe en énergie. La puce sera associée à 12 Go de RAM et à 256 Go de stockage UFS 3.1.

Le Frontier, qui sera vendu sous le nom de Edge 30 Ultra, sera apparemment doté d’un panneau OLED incurvé de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement très élevé de 144 Hz pour des visuels plus fluides. Le smartphone devrait incruster une batterie d’une capacité de 4 500 mAh et pourrait offrir de meilleures performances de charge que les précédents smartphones de Motorola. Selon les fuites, l’appareil pourrait se vanter d’une charge filaire de 125 W et d’une charge sans fil de 50 W.

L’appareil sera probablement mis en vente au trimestre prochain et ne sera initialement disponible qu’en Chine.