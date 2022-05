Facebook abandonnera bientôt ses amis proches et d’autres fonctions de géolocalisation

Comme une surprise pour Facebook, Meta a décidé d’interrompre prochainement quelques fonctions de localisation sur la plateforme sociale pour les utilisateurs. Il s’agit notamment de la fonction Amis à proximité de Facebook, qui permet aux utilisateurs de localiser et de suivre en temps réel l’emplacement de leurs amis Facebook, pour autant que cette fonction soit activée.

En outre, l’entreprise mettra bientôt fin à d’autres fonctionnalités dépendantes de la localisation, telles que les alertes météo, l’historique de localisation et la localisation en arrière-plan sur la plateforme.

Facebook aurait commencé à informer les utilisateurs de l’arrêt de ces fonctionnalités par le biais d’une notification sur ses applications Android et iOS. Un utilisateur de Twitter a récemment partagé une capture d’écran de la notification de Facebook sur la plateforme appartenant à Elon Musk. La capture d’écran suggère que la fonction Amis proches et les alertes météo sur Facebook seront supprimées le 31 mai 2022.

@facebookapp @Facebook @Meta why in the fuck will you remove weather alerts yet still track my location

Fuck off pic.twitter.com/mMeSqA1ftk

— Aj (@007_Aj_1992) May 5, 2022