Apple, Google et Microsoft s’engagent à développer l’utilisation des identifiants sans mot de passe

Le 5 mai — Journée mondiale du mot de passe — nous avons peut-être fait un pas de plus vers la disparition des mots de passe. Soyons honnêtes, personne n’aime les mots de passe. Il est difficile de s’en souvenir sans avoir accès à un gestionnaire de mots de passe sécurisé, il est conseillé d’en utiliser un différent pour chaque site Web et chaque application, et ils ne sont même pas si sûrs que cela. Mais bientôt, les mots de passe pourraient appartenir au passé.

Dans une déclaration commune publiée hier, trois des plus grandes entreprises technologiques du monde — Apple, Google et Microsoft — se sont engagées à travailler ensemble pour étendre la disponibilité des connexions sans mot de passe sur toutes sortes d’appareils.

« Tout comme nous concevons nos produits pour qu’ils soient intuitifs et performants, nous les concevons également pour qu’ils soient privés et sécurisés », a déclaré Kurt Knight, directeur principal du marketing des produits de plateforme chez Apple. « Travailler avec l’industrie pour établir de nouvelles méthodes de connexion plus sûres qui offrent une meilleure protection et éliminent les vulnérabilités des mots de passe est au cœur de notre engagement à construire des produits qui offrent une sécurité maximale et une expérience utilisateur transparente — tout cela dans le but de garder les informations personnelles des utilisateurs en sécurité ».

Ces efforts s’articulent autour de la norme sans mot de passe créée par l’Alliance FIDO et le World Wide Web Consortium. Apple, Google et Microsoft prennent déjà en charge cette norme sur leurs plateformes en permettant aux utilisateurs de se connecter à leurs comptes à l’aide de différentes méthodes d’authentification biométrique comme le Touch ID.

Mais leurs prochaines actions vont faire passer les choses au niveau supérieur. Les changements, qui seront déployés sur les plateformes des entreprises au cours de l’année prochaine, signifient que les utilisateurs pourront accéder à leurs informations d’identification FIDO sur de nombreux appareils, même les nouveaux.

Vous n’aurez donc plus à vous soucier de vous connecter à chaque application lorsque vous y accéderez pour la première fois à partir d’un appareil secondaire ou d’un tout nouvel appareil. Au lieu de cela, vous pourrez utiliser la technologie Face ID ou le capteur d’empreintes digitales de votre appareil pour y accéder dès le départ !

Fonctionne avec tous les appareils à proximité

Et cela ne s’arrête pas là. Vous pourrez également utiliser l’authentification biométrique pour vous connecter à des sites Web et à des applications sur un appareil proche qui ne dispose pas de cette option. Et le meilleur ? L’authentification biométrique fonctionne avec tous les appareils à proximité, quel que soit le navigateur ou le système d’exploitation.

Vous souhaitez vous connecter à un site Web sur votre ordinateur portable Windows, mais celui-ci n’est pas équipé d’un capteur d’empreintes digitales ? Pas de problème, utilisez le capteur d’empreintes digitales de votre smartphone ou le Face ID de votre iPad Pro pour vous connecter.

Bien que cela n’ait pas été explicitement confirmé, ces mises à jour de connexion sans mot de passe sont susceptibles d’être déployées dans le cadre des versions iOS 16 et macOS 13 d’Apple, et Android 13 de Google plus tard cette année. Une future version de Windows 11 devrait également introduire ces changements pour les utilisateurs de Microsoft.