Google a écarté plus d’un million de mauvaises applications du Play Store en 2021

La semaine dernière, Google a publié un article sur les mesures qu’elle a prises pour continuer à protéger les utilisateurs d’Android contre les interactions avec les mauvaises applications et les mauvais développeurs. De plus, Google Play Protect continue d’analyser chaque jour des milliards d’applications installées sur des milliards d’appareils afin de protéger les utilisateurs d’Android contre les logiciels malveillants et autres problèmes dangereux.

Tous ces balayages ont-ils porté leurs fruits pour Google et les utilisateurs d’Android ? Absolument. L’année dernière, Google a empêché 1,2 million d’applications violant le règlement d’être répertoriées dans le Play Store, empêchant ainsi des milliards d’installations nuisibles d’avoir lieu. L’année dernière, Google a également banni 190 000 mauvais comptes et fermé 500 000 comptes de développeurs abandonnés ou inactifs.

La semaine dernière, Google a lancé la section « Sécurité des données » du Play Store, qu’elle avait annoncée en mai dernier. Grâce à cette section, les développeurs d’applications doivent donner aux utilisateurs un aperçu plus détaillé des caractéristiques de confidentialité et de sécurité des applications qu’ils téléchargent. Ils doivent également être plus transparents sur la manière dont ils utilisent les données qu’ils collectent et sur la raison pour laquelle ces données ont été collectées en premier lieu.

Google offre aux utilisateurs de Pixel une sécurité supplémentaire avec le hub de sécurité qui offre une vue centrale de la configuration actuelle de l’appareil d’un utilisateur de Pixel. Cela permet de protéger leur smartphone, leurs applications, leur compte Google et leurs mots de passe. En outre, le hub de sécurité recommande également comment un Pixel devrait être configuré pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Google Play Protect utilise désormais également des outils d’apprentissage automatique pour aider à détecter la présence de logiciels malveillants dans les applications analysées par la plateforme. Comme l’indique Google, « nos équipes mondiales s’attachent à assurer la sécurité de nos milliards d’utilisateurs et attendent avec impatience de nombreuses annonces passionnantes en 2022 ».

Google Play Protect s’améliore

Désormais, lorsqu’une application demande à accéder à votre localisation, vous pouvez décider d’accorder ou non cette autorisation. Et si vous le faites, vous pouvez décider si vous devez donner cette permission pour une seule fois, lors de l’utilisation de l’app, ou tout le temps.

Pour les autorisations sensibles, telles que la caméra, le microphone ou les données de localisation, vous pouvez accéder au tableau de bord de la confidentialité d’Android en cliquant sur Paramètres > Confidentialité > Tableau de bord de la confidentialité. Vous pourrez obtenir un aperçu des applications qui ont accédé à votre localisation, votre caméra et votre microphone au cours des dernières 24 heures. Vous pouvez appuyer sur une application spécifique et modifier rapidement vos autorisations.

Savoir quelles sont vos options lorsqu’une application veut utiliser la caméra, les données de localisation ou le microphone de votre smartphone peut faire la différence entre vivre une expérience sûre et sécurisée sur la plateforme Android ou découvrir que vos données personnelles ont été compromises par un mauvais acteur et une mauvaise application qui veut utiliser vos informations personnelles pour voler de l’argent directement sur votre compte bancaire.