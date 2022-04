Une fuite du Meta Project Cambria révèle à quoi pourrait ressembler le casque

Meta, anciennement Facebook, s’est donné le nom de sa prochaine grande tentative pour dominer le monde des réseaux sociaux : le Métaverse. La société n’est pas étrangère aux mondes virtuels, surtout depuis qu’elle a acquis le pionnier de la réalité virtuelle (RV), Oculus, mais elle doit passer à la vitesse supérieure pour concrétiser l’engouement qu’elle suscite.

Entre autres choses, Meta doit plonger profondément dans le territoire de la réalité augmentée (RA), où la réalité physique et les artefacts numériques se mélangent. Pour y parvenir, Meta a besoin d’un nouveau casque de réalité mixte qui prenne en charge les cas d’utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, et c’est exactement ce qui pourrait arriver dans le courant de l’année. Si cette dernière fuite concernant le Project Cambria de Meta est un indicateur, le produit pourrait définitivement changer la donne en termes de performance et de design.

Il est presque comique de constater la rapidité avec laquelle Meta a fait volte-face après avoir positionné le Oculus Quest 2 comme le meilleur moyen de découvrir les mondes virtuels. Peu de temps après, Meta a essentiellement abandonné la marque Oculus pour quelque chose qui n’a pas encore été révélé et qui prend quelques mesures dans une direction différente, une direction qui permettra à la fois des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

Bien que les deux technologies tournent autour des objets virtuels, la RV et la RA fonctionnent de manière légèrement différente, bien que toutes deux s’inscrivent dans la vision du Metaverse. Pour que la RA soit vraiment convaincante, elle doit permettre aux objets numériques de se superposer aux objets du monde réel (ou derrière eux) de manière presque transparente — et pour cela, il faudra de meilleurs capteurs et de meilleurs écrans, certainement bien plus que ce qu’offre actuellement le casque Quest 2.

On ne sait toujours pas comment s’appellera le nouveau produit, mais selon les spéculations, le casque pourrait être baptisé Quest 2 Pro ou Quest 3. Pour l’instant, l’appareil attendu est connu sous le nom interne de « Project Cambria », et l’analyste industriel Brad Lynch a quelques images à partager de ce à quoi le design final ressemblerait.

Meta Cambria (SeaCliff) will release later this year Got confirmation from the supply chain and sourced who’ve tried the device that this is exactly what the final PVT model looks like pic.twitter.com/FQnKDyyjDA — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) April 13, 2022

Un lancement pour 2022

Malgré ce qu’il est censé contenir, le casque semble plus raffiné que tous les modèles Oculus publiés jusqu’à présent. Par exemple, les images montrent l’absence totale d’une sangle inconfortable passant sur la tête du porteur, et la visière elle-même est considérablement plus mince que celle du Quest 2. Cela peut, malheureusement, indiquer que le matériel de traitement du casque sera situé ailleurs.

Une partie du gain de place pourrait provenir de l’utilisation de lentilles multi-éléments au lieu des traditionnelles lentilles de type fresnel. Les écrans seraient également améliorés et passeraient à deux mini panneaux LED de 2,48 pouces et d’une résolution de 2 160 × 2 160 pixels. Les rendus montrent également des signes révélateurs de caméras orientées vers l’extérieur, qui devraient permettre un passage à haute résolution par rapport à la version plutôt rudimentaire du Quest 2. Le casque est censé prendre en charge non seulement le suivi de la tête, mais aussi le suivi des yeux qui pourrait être utilisé pour identifier les expressions.

Il n’y a toujours pas de date pour l’arrivée de ce casque sans nom, mais il est confirmé que son lancement est prévu pour 2022.