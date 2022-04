L’iPhone 14 Pro pourrait être lancé avec une nouvelle version violette

Des personnes au fait de la question ont déclaré que l’encoche disparaîtrait des modèles Pro et qu’Apple utiliserait un écran poinçonné analogue à celui des autres smartphones Android. Les modèles standard, à savoir l’iPhone 14 et le tout nouvel iPhone 14 Max, continueraient à utiliser l’encoche.

En ce qui concerne la gamme de l’iPhone 14, Apple va supprimer l’iPhone mini et introduire une nouvelle taille de 6,7 pouces appelée iPhone 14 Max . Il s’agira essentiellement d’une version plus grande de l’iPhone 14, dotée d’un écran tout aussi grand que celui de l’iPhone 14 Pro Max.

L’iPhone violet serait vendu aux côtés des versions actuelles, notamment argent, graphite et or. Certains disent que le violet serait également utilisé sur les iPhone standard, mais sans aucun doute, tout est si vague en ce moment que vous feriez mieux de ne rien prendre pour acquis pour le moment.

La gamme d’ iPhone 14 pourrait également inclure une nouvelle option de couleur pour les modèles Pro . La nouvelle version pourrait être violette , et si cette rumeur est exacte, alors elle pourrait être exclusive à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max.