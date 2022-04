Vous pouvez désormais uniquement acheter la carte mère du Framework Laptop

Le Framework Laptop est un ordinateur portable conçu dans un souci de modularité. Non seulement vous pouvez acheter des cartes d’extension qui vous permettent de remplacer un port USB par un port HDMI ou un stockage supplémentaire, mais tous les composants internes sont conçus pour être faciles à retirer, à remplacer et, dans certains cas, à mettre à niveau.

Aujourd’hui, Framework a commencé à vendre des cartes mères, offrant ainsi un moyen simple de mettre à niveau le processeur d’un ordinateur portable Framework que vous possédez déjà. Mais grâce à la documentation open source et à certains accessoires optionnels, vous pouvez aussi vous passer complètement de la coque de l’ordinateur portable et utiliser une carte mère Framework comme base pour un mini PC ou d’autres produits.

Au lancement, trois options de Framework Motherboard sont disponibles :

Carte mère Intel Core i5-1135G7 pour 449 dollars (actuellement en vente pour 399 dollars)

Carte mère Intel Core i7-1165G7 au prix de 699 dollars (actuellement en vente au prix de 549 dollars)

Carte mère Intel Core i7-1185G7 à 799 dollars (actuellement en vente au prix de 799 dollars)

Il s’agit des mêmes options de processeur/carte que celles dont vous disposez si vous achetez un Framework Laptop complet, mais à des prix inférieurs. Cela signifie que si vous avez acheté un ordinateur portable avec un processeur Core i5, par exemple, et que vous souhaitez passer à une puce Core i7, c’est désormais possible. Et si Framework reste en place assez longtemps, vous pourrez peut-être acheter des cartes de mise à niveau qui vous permettront de remplacer un processeur Intel Core de 11e génération par une puce de 12e génération ou plus (ou peut-être même un processeur AMD).

Bien que vous puissiez probablement acheter un ordinateur portable complet à ces prix, cela n’a rien à voir avec le sujet ici, car, contrairement à la plupart des ordinateurs portables, chacune de ces cartes peut être utilisée pour mettre à niveau ou réparer un Framework Laptop existant ou en tant que dispositif autonome.

Un ambitieux projet

Chaque Framework Motherboard est un ordinateur de 295 x 229 x 10 mm avec deux caloducs, un ventilateur, le support du stockage PCIe 4.0 NVMe, deux sticks de mémoire DDR4-3200, et quatre connecteurs USB4 pour les cartes d’extension.

Framework indique que vous pouvez utiliser la carte mère comme un ordinateur autonome en branchant une alimentation et en utilisant des cartes d’extension pour ajouter des ports pour un écran, une souris, un clavier ou d’autres accessoires. Si vous souhaitez construire votre propre ordinateur portable, vous pouvez également vous procurer des kits de couverture inférieure ou supérieure de l’ordinateur portable sur le marché Framework Marketplace.

Enfin, la société a publié des dessins CAO et une documentation électrique sous licence Creative Commons, ce qui devrait aider les gens à concevoir leurs propres coques, supports ou autres accessoires qui vous permettront, par exemple, de monter l’ordinateur à l’arrière d’un écran.