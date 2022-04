Les LinkBuds S de Sony empruntent apparemment l’évent des Pixel Buds

D’après les images, les nouveaux écouteurs seront disponibles dans un coloris doré, en noir et, comme le rapporte The Walkman Blog, en blanc . The Walkman Blog note également que les LinkBuds S sont dotés d’un capteur de proximité qui semble identique à celui des WF-1000XM4.

Pour rappel, les LinkBuds originaux ont un design distinctif « ouvert » avec un trou non conventionnel en forme de beignet qui est destiné à vous aider à mieux entendre votre environnement lorsque vous avez les écouteurs en place. Les LinkBuds S, en revanche, ont un design fermé plus traditionnel , comme celui des WF-1000XM4 de Sony.