Voici le Poco F4 GT et son Snapdragon 8 Gen 1 et la charge rapide 120 W

Comme promis plus tôt ce mois-ci, Poco, a lancé son smartphone de jeu Poco F4 GT sur le marché mondial. L’appareil est livré avec diverses spécifications haut de gamme et des fonctionnalités axées sur le jeu, notamment le SoC Snapdragon 8 Gen 1, des boutons de déclenchement d’épaule pop-up, une charge rapide de 120 W, et plus encore.

Le Poco F4 GT vient comme un successeur du Poco F3 GT de l’année dernière et est principalement un Redmi K50 Gaming Edition rebrandé qui a été lancé en Chine plus tôt cette année. Alors que ce dernier est exclusif au marché chinois, Poco, étant une société soutenue par Xiaomi, a lancé ledit appareil en tant que Poco F4 GT sur le marché mondial.

Le Poco F4 GT est doté d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz pour offrir une expérience de jeu fluide et immersive. L’écran est classé DisplayMate A+, prend en charge MEMC, HDR10+, Dolby Vision et est doté d’un revêtement Gorilla Glass Victus.

L’appareil est doté d’une caméra frontale de 20 mégapixels. À l’arrière, l’appareil dispose d’une configuration à trois caméras, y compris un objectif primaire Sony IMX686 de 64 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. De plus, il y a une bande de LED RVB entourant le module de caméra rectangulaire de l’appareil qui peut s’allumer pour les notifications entrantes, la charge de la batterie et le mode Jeu. Il y a un support pour diverses fonctionnalités de la caméra comme le mode Portrait, le mode Nuit, et plus encore.

Sous le capot, le Poco F4 GT est propulsé par le chipset phare Snapdragon 8 Gen 1, associé à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Il y a aussi une batterie d’une capacité de 4 700 mAh avec le support de la charge rapide HyperCharge de 120 W, ce qui est une première pour la marque Poco. La société affirme que l’appareil peut se charger complètement en seulement 17 minutes.

Le véritable test pour un smartphone de jeu mobile est la gestion de la chaleur

L’appareil est également équipé d’un système thermique double VC de 4860 mm2 alimenté par la technologie LiquidCool 3.0. Il s’agit d’un système de refroidissement multicouche qui est chargé de maintenir les températures de l’appareil à un niveau bas pendant les jeux à haute performance. En outre, des gâchettes sont situés sur le bord de l’appareil pour offrir une expérience de type gamepad pendant le jeu. Parmi les autres caractéristiques notables, citons la technologie Multi-link 5.0, la solution de charge intelligente, Game Turbo, etc.

En outre, le Poco F4 GT prend en charge les réseaux 5G, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2, le système de quadruple haut-parleurs Dolby Atmos, le moteur linéaire CyberEngine X-axis, le NFC, un capteur d’empreintes digitales latéral, un blaster IR amélioré, le AI Face Unlock, etc. Il est disponible en trois couleurs — Noir absolu, Argent sidéral et Jaune POCO, et fonctionne sous MIUI 13 pour Poco, basée sur Android 12.

Prix et disponibilité

Le prix du Poco F4 GT sur le marché mondial commence à 599 € pour le modèle de base 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La variante haut de gamme 12 Go + 256 Go, quant à elle, coûte 699 €.

Du 26 avril 2022 15 h au 29 avril 2022 14 h 59, le Poco F4 GT bénéficiera d’un prix de lancement de 499 € au lieu de 599 € et de 599 € au lieu de 699 € sur Po.co et un peu plus tard dans la journée sur Amazon.