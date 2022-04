Android perd des parts de marché, iOS progresse de manière significative

« La lutte est serrée entre iOS et Android en Amérique du Nord et en Océanie, mais le premier l’emporte. iOS commande 54 % du marché dans les deux régions, tandis qu’Android prend près de 45 %. Là encore, les autres développeurs se partagent les 1 % restants ».

« Sur les continents asiatique et sud-américain, Android domine avec respectivement 81 et 90 %. La part d’iOS y est de 18 % en Asie et de 10 % en Amérique du Sud. Les autres développeurs de systèmes d’exploitation se partagent moins de 1 % du marché des smartphones sur les deux continents », note l’étude.