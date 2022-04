by

Android 13 pourrait être capable de garder les applications ouvertes en arrière-plan plus longtemps

Nous attendons de nombreuses fonctionnalités utiles avec Android 13. Si vous êtes un utilisateur d’Android, il y a de fortes chances que vous ayez été confronté à un problème qui provoque parfois la fermeture d’applications aléatoires en arrière-plan et l’arrêt de leurs activités de fond, ce qui vous oblige à relancer l’application et à tout recommencer. Si vous voulez une solution à ce problème, il n’y en a pas actuellement. Cependant, il semble que Google travaille à résoudre le problème pour les utilisateurs du monde entier, avec la prochaine itération d’Android, c’est-à-dire Android 13.

Selon un récent rapport approfondi de XDA Developers, Google travaille à la mise en œuvre d’une fonction « Multi-Generational Least Recently Used » ou MLGRU sur Android. Cette fonctionnalité a déjà été déployée sur Chrome OS.

Elle résout deux problèmes majeurs liés à la mémoire sur la plateforme mobile. Tout d’abord, Google a constaté une réduction de 40 % de l’utilisation du processeur kswapd sur Android grâce à la fonction MLGRU. Pour ceux qui l’ignorent, kswapd est le processus utilisé sur Android pour gérer la mémoire virtuelle. Ainsi, une réduction de l’utilisation du CPU pour ce processus signifie que les appareils Android seront capables de traiter davantage de données à la fois.

La deuxième réalisation de MLGRU sur Android est une diminution de 18 % des destructions d’applications hors mémoire (OOM). Cela signifie que la fonctionnalité empêchera le système de tuer les applications plus souvent et permettra à Android de les garder ouvertes plus longtemps.

Le rapport de XDA cite quelques engagements sur Android Gerrit, ce qui suggère que Google a déjà intégré la fonctionnalité MLGRU à l’image générique du noyau (GKI) d’Android 13.

Disponible pour Android 13 ?

Un cadre de Google a également suggéré en janvier que ce type de fonctionnalité a commencé à être testé pour un million d’appareils Android, mais ce n’est pas le cas. Cela dit, cela peut bientôt commencer à se produire.

Cependant, on ne sait pas quand la société pourrait l’activer pour tous les utilisateurs d’Android. Il est possible que cette fonctionnalité soit d’abord déployée pour certains utilisateurs et qu’elle finisse par atteindre tous les utilisateurs. Nous sommes susceptibles d’obtenir davantage de détails lors de la conférence des développeurs Google I/O 2022, qui verra l’arrivée d’Android 13.