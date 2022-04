La mise à jour 21H2 de Windows 10 est maintenant disponible pour tous

by

Après plusieurs spéculations sur la mise à jour Windows 10 Sun Valley l’année dernière, Microsoft a commencé à déployer la mise à jour à la fin de l’année 2021 sous le nom de Windows 10 21H2. Maintenant, la société a rendu la mise à jour Windows 10 21H2 prête pour un large déploiement, ce qui signifie que tout utilisateur de Windows 10 peut maintenant obtenir la mise à jour en la vérifiant dans ses paramètres Windows Update.

Microsoft a récemment mis à jour le changelog officiel de Windows 10, version 21H2 pour annoncer ce changement, rendant la mise à jour disponible pour un large déploiement. La mise à jour est principalement destinée aux utilisateurs professionnels et est beaucoup plus petite que la mise à jour majeure de Windows 11. Par conséquent, les utilisateurs qui n’ont pas les exigences minimales pour exécuter Windows 11 peuvent obtenir cette mise à jour pour leurs systèmes soutenus par Windows 10.

La mise à jour Windows 10 21H2 ajoute principalement la prise en charge des normes WPA3 H2E qui améliore la sécurité Wi-Fi et la prise en charge du calcul GPU dans le Windows Subsystem for Linux pour les flux de travail d’apprentissage automatique. En outre, la mise à jour permet également un déploiement simplifié des systèmes sans mot de passe compatibles avec Windows Hello dans les environnements professionnels.

Microsoft n’hésite généralement pas à ajouter de nouvelles fonctionnalités avec ce genre de mises à jour de fonctionnalités majeures pour sa plateforme Windows. Cependant, la version Windows 10 21H2 n’apporte pas grand-chose. Néanmoins, nous pouvons nous attendre à ce que la société ajoute de nouvelles fonctionnalités à Windows 10 avec les futures mises à jour cumulatives, un peu comme la façon dont elle a ajouté la nouvelle fonctionnalité Search Highlights dans les deux Windows 10 et 11.

Mettez à jour !

Il convient de mentionner que cette décision intervient à un moment où Microsoft prévoit d’abandonner le support de certaines anciennes versions de Windows 10 dans les semaines à venir. La société abandonnera la prise en charge de Windows 10 version 1909 (pour les entreprises et les établissements d’enseignement) et version 20H2 (pour les éditions Familiale et Pro) le 10 mai.

Donc, si vous êtes quelqu’un qui exécute Windows 10 sur votre ordinateur de bureau ou portable, obtenez la dernière mise à jour 21H2 dès maintenant en allant dans la section Mises à jour et sécurité du menu Paramètres et en cliquant sur le bouton « Rechercher des mises à jour ».