Le Pixel 6a pourrait délaisser l’astucieux mode Mouvement du Pixel 6

Bien que ce soit décevant, cela pourrait être une décision de réduire les coûts étant donné que le Pixel 6a serait un appareil bon marché. Cependant, la bonne nouvelle est que le Pixel 6a serait livré avec la même et puissante puce Google Tensor que les Pixel 6 et 6 Pro. On s’attend également à ce qu’il présente un design analogue.

Par conséquent, il y a des chances que le Pixel 6a ne prenne pas en charge la fonctionnalité de mode Mouvement. Cela pourrait être dû au fait que la société devrait inclure d’anciens capteurs de caméra , qui étaient présents sur des appareils comme le Pixel 3 et 5a, au lieu des nouveaux capteurs des derniers Pixel 6 et 6 Pro.