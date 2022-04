WhatsApp va afficher le temps de téléchargement estimé pour le transfert d’un fichier

En ce qui concerne la disponibilité des nouveaux outils de dessin, WABetaInfo rapporte que WhatsApp les teste actuellement sur la version bêta 22.8.0.73 d’iOS et qu’ils sont en cours de déploiement pour quelques bêta-testeurs. Il n’y a aucune information sur la date à laquelle elle arrivera dans les mains du grand public (à la fois Android et iOS), mais cela pourrait bientôt arriver.

Outre cette fonctionnalité, WhatsApp teste également de nouveaux outils de dessin pour modifier les images sur la plateforme avant de les envoyer aux amis et à la famille . Actuellement, si vous ouvrez une image à envoyer à un destinataire sur WhatsApp et que vous appuyez sur l’outil crayon, vous n’obtenez qu’un seul outil de crayon pour dessiner sur l’image.

La fonctionnalité a été repérée sur la version bêta de WhatsApp pour Android (v2.22.8.11), iOS (v22.8.0.74), et Desktop (v2.2209.3) et est actuellement déployée pour certains bêta-testeurs.

La fonctionnalité de transfert de fichiers a récemment été repérée par WABetaInfo. Il est rapporté qu’une nouvelle fonctionnalité de temps de téléchargement estimé pour le transfert d’un fichier est en cours de déploiement et qu’elle montrera la progression du transfert de fichiers sous la forme du temps et du pourcentage restant pour qu’un fichier soit envoyé à un destinataire .

À la fin du mois dernier, nous avons vu WhatsApp tester la possibilité d’envoyer des fichiers multimédias d’une taille maximale de 2 Go en Argentine. En plus de cela, la plateforme de messagerie appartenant à Meta teste maintenant une autre fonctionnalité astucieuse liée au transfert de fichiers, qui affichera le temps de téléchargement estimé pour le fichier que vous partagez avec quelqu’un .