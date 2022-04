Vous pouvez maintenant essayer le nouveau design de 1Password sur iOS

1Password a publié ce mercredi la version d’accès anticipé de 1Password 8 pour iOS, qui apporte une interface redessinée et un nouveau fond d’écran pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. La nouvelle version de l’application, qui, selon 1Password, finira par s’imposer sur toutes les plateformes prises en charge, était disponible en mode d’accès anticipé pour Mac depuis le mois d’août et a été libérée pour Windows en novembre.

Du côté de 1Password 8, on retrouve un écran d’accueil qui vous permet d’accéder à des choses comme vos coffres, catégories, et listes de mots de passe récemment créés ou modifiés. Vous pouvez également les modifier en fonction de la façon dont vous organisez et accédez à vos mots de passe — si vous êtes un grand utilisateur de catégories, de favoris et de tags, vous pouvez déplacer ces options vers le haut. Si vous regroupez tout dans un seul dossier, vous pouvez tout masquer à l’exception de « Tous les éléments ».

L’ancienne version de l’application vous permettait de savoir si l’un de vos mots de passe avait été compromis, et pouvait vous alerter si l’identifiant que vous visualisiez avait un mot de passe réutilisé, mais il n’y avait pas un seul écran qui vous permettait de gérer votre sécurité publique. La nouvelle version de l’application iOS adapte la section de la version mobile de bureau, qui vous offre également un degré de sécurité complet.

Une certaine controverse a entouré 1Password 8, après que la société a annoncé que l’interface utilisateur de son application Mac serait alimentée par Electron (la technologie de navigateur Web derrière des applications comme Slack, Evernote et Discord) plutôt que par du code natif comme SwiftUI ou AppKit.

Certains utilisateurs craignent que ce changement ne rende le gestionnaire de mots de passe plus gourmand en ressources pour fonctionner, ou qu’il ressemble à une véritable application Mac.

Encore une version en accès anticipé

1Password 8 pour iOS a été écrit avec une combinaison de SwiftUI et de Rust. La société explique que cela signifie que 1Password pour iOS est désormais « plus stable, plus performant et plus sûr que jamais ». 1Password appelle cela le « 1Password Core » et dit qu’il apporte « toutes les capacités d’une application 1Password de bureau sont dans la paume de votre main ».

Bien sûr, il existe d’autres raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas utiliser la version d’accès anticipé du gestionnaire de mots de passe. Il est probable qu’il y ait des bugs. Si le gestionnaire de mots de passe de votre smartphone est très important pour votre travail et/ou votre vie, il est préférable d’attendre une version officielle, d’autant plus que cette mise à jour est un grand changement par rapport à la précédente.