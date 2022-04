Facebook annule le F8 2022, l’IFA 2022 aura lieu en tant qu’événement en présentiel

Après que l’ESA a récemment annulé le populaire événement E3 2022, que ce soit en ligne ou en présentiel, Meta lui a emboîté le pas en annulant cette année la conférence annuelle des développeurs Facebook F8. Cependant, tous les événements ne sont pas annulés, puisque le célèbre salon IFA de Berlin revient en tant qu’événement en personne cette année.

Dans un récent article de blog, Meta a révélé qu’elle ne tiendra pas la conférence F8 cette année, et ce n’est pas à cause de la pandémie de COVID-19. La raison est que la société se concentre sur son idée centrale actuelle : le Métaverse. Et cela ne semble pas surprenant étant donné que la société vient de changer de marque pour mettre en avant le concept de Metaverse.

Pour la même raison, Meta a confirmé d’autres événements pour 2022 comme l’événement inaugural de messagerie d’entreprise, Conversations le 19 mai, l’événement Connect plus tard cette année, et plus encore.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’événement F8 est complètement annulé. Cela s’est produit en 2009, 2012 et 2013. Depuis que la pandémie de COVID-19 nous a frappés, l’événement Facebook F8 est uniquement un événement en ligne.

L’IFA aura lieu du 2 au 6 septembre

Quant à l’IFA, il fait également son retour en tant qu’événement en présentiel après avoir été annulé l’année dernière. Le salon IFA 2022 se tiendra du 2 au 6 septembre à Messe Berlin.

Jens Heithecker, directeur exécutif de l’IFA et vice-président exécutif du groupe Messe Berlin, a déclaré : « Il est enfin temps de passer aux choses sérieuses et d’organiser à nouveau un salon professionnel de grande envergure sur le site de Messe Berlin, dans une ville qui n’est pas seulement la capitale du plus grand marché de consommation d’Europe, mais qui est également devenue un centre médiatique européen. De nombreuses grandes marques mondiales ont déjà promis de participer. Dès à présent, nous enregistrons une forte demande pour la zone IFA Fitness & Digital Health et la section des appareils ménagers ».

De grands espaces événementiels sont en train de s’ouvrir à Berlin et les gens pourront assister à ces événements sans avoir à présenter une preuve de vaccination, de test ou de guérison de la COVID-19.

Alors que certains événements sont totalement abandonnés, d’autres reviennent à la normale.