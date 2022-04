Les nouvelles smartwatches de Polar visent à aider les coureurs à s’imposer un rythme

La pandémie a provoqué un boom de la course à pied, une étude ayant révélé qu’environ 28 % des coureurs actuels ont débuté pendant la quarantaine.

Pour répondre aux besoins de ce nouveau public, la société de sport et de fitness, Polar, a lancé deux nouvelles smartwatches — la Polar Pacer, et la Polar Pacer Pro. Alors que de nombreux produits de la marque s’adressaient jusqu’à présent aux coureurs expérimentés ou à ceux qui étaient au moins en bonne forme physique, Polar a reconnu que tout le monde n’était pas à ce niveau avec la gamme Pacer.

La Pacer Pro est toujours destinée aux coureurs intensifs, mais la Polar Pacer non Pro a été conçue pour les débutants. La Pacer utilise la même nouvelle puce haute performance que la Pacer Pro avec un écran recouvert d’un verre Gorilla Glass, mais un boîtier fin de 40 g pour une meilleure portabilité. Il est disponible en quatre couleurs différentes — Cloud White, Night Black, Deep Teal, ou Purple Dusk — et coûte un prix raisonnable de 200 euros.

Ce qui est intéressant, c’est la façon dont Polar a adapté certaines des caractéristiques de ses autres smartwatches, plus ciblées, pour la Pacer. Par exemple, le test de course de Polar qui estime votre niveau de forme physique a été remplacé par un test de marche. Les débutants ne bénéficieront pas d’une lecture de la VO2 Max ou de la fréquence cardiaque maximale, et seront probablement rebutés par l’intensité du test de course. Le test de marche prend ses résultats à partir d’une marche rapide de 15 minutes.

Ce n’est que le début de l’accessibilité accrue. Elle affiche des données simples sur l’allure, le temps et la distance, propose des programmes de course pour réduire les risques de blessure et renforcer la motivation, ainsi qu’un suivi automatique du sommeil, des commandes musicales, un GPS et des fonctions générales de smartwatch pour pouvoir être portée quotidiennement.

Polar Pacer Pro, le modèle haut de gamme

La Polar Pacer Pro reprend les caractéristiques de la Pacer et y ajoute des technologies supplémentaires qui profiteront aux coureurs plus expérimentés. Un nouveau capteur de fréquence cardiaque à 10 LED se trouve à l’arrière, tandis qu’à l’intérieur se trouvent un nouveau baromètre et un magnétomètre pour mieux évaluer les changements d’altitude lors de la course, et fournir des données sur le niveau de puissance en watts. Ces capteurs sont complétés par un nouveau réseau d’antennes pour le système GPS, ce qui permet à la Pacer Pro de suivre avec plus de précision votre itinéraire et votre effort.

Disponible en Carbon Gray, Snow White, Midnight Blue, Autumn Maroon et Aurora Green, la Polar Pacer Pro coûte 300 euros. Les deux nouvelles smartwatches disposent d’un chipset plus rapide pour de meilleures performances, et d’une batterie qui devrait durer environ 35 heures sur une seule charge avec le GPS et le suivi de la fréquence cardiaque activés, ou environ une semaine avec la fonction d’économie d’énergie active.

La Polar Pacer Pro est disponible depuis le 13 avril sur la boutique en ligne de la société, tandis que la Polar Pacer arrivera en mai.