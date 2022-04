Le OnePlus 10R sera équipé d’un chipset de la série Dimensity 8000 de MediaTek

Cette semaine, OnePlus a annoncé son événement « More Power to You » du 28 avril, qui verra très probablement le lancement du OnePlus Nord CE 2 Lite, des écouteurs de la marque Nord, et le OnePlus 10R. Avant le lancement, nous avons maintenant des détails sur le chipset qui alimentera le successeur du OnePlus 9R.

Comme l’a confirmé le PDG de OnePlus India, Navnit Nakra, à 91Mobiles, il est confirmé que le OnePlus 10R sera lancé avec un chipset de MediaTek qui fait parti de la série Dimensity 8000. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation pour le moment, le chipset en question pourrait être le Dimensity 8100. Pour rappel, son prédécesseur était équipé d’un SoC Snapdragon.

Pour ceux qui ne le savent pas, c’est le même chipset qui équipe le récent Redmi K50 et le Realme GT Neo 3. D’ailleurs, le OnePlus 10R devrait être la version rebaptisée du GT Neo 3.

En ce qui concerne les autres spécifications, nous n’avons aucune confirmation, mais il y a eu de multiples rumeurs. Le OnePlus 10R est censé être équipé d’un écran Samsung E4 AMOLED de 6,7 pouces doté d’un poinçon central (une première pour OnePlus) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone devrait avoir jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1.

En ce qui concerne la caméra, vous pourriez trouver une caméra principale Sony IMX766 de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Une caméra frontale de 16 mégapixels est également attendue.

Une charge très rapide

Le OnePlus 10R est susceptible d’embarquer une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec une charge rapide de 150W, ce qui sera une autre première pour la société. Pour ceux qui ne le savent pas, la rumeur du OnePlus Nord 3 devrait également prendre en charge la charge rapide de 150 W. OxygenOS 12 basée sur Android 12, le support NFC, les haut-parleurs stéréo, et plus encore pourraient faire partie du package.

Cependant, vous devez savoir que les détails susmentionnés sont des rumeurs, alors prenez-les avec des pincettes. De plus, il n’y a pas encore de confirmation pour savoir si le OnePlus 10R arrivera le 28 avril, et encore moins en dehors de l’Inde.