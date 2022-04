L’Apple Watch va se vanter de passionnantes nouvelles fonctionnalités à l’avenir

by

Apple serait en train de préparer un assortiment de nouvelles fonctionnalités pour l’Apple Watch dans les années à venir. Selon un rapport de Bloomberg, Apple prévoit d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’Apple Watch ciblant le sommeil, la forme physique et la gestion des médicaments pour les femmes. L’application Exercices de l’Apple Watch devrait être dotée de nouvelles mesures et prendre en charge davantage de types d’exercices.

Un capteur de température corporelle serait également en préparation, et pourrait apparaître sur l’Apple Watch Series 8 prévue pour cet automne. Selon un rapport du Wall Street Journal, la capacité de détection de la température sera utile pour la gestion de la fécondité, en indiquant aux femmes l’état de leur cycle d’ovulation.

L’entreprise souhaite également l’utiliser pour la détection de la fièvre. Il est intéressant de noter que le capteur de température corporelle n’indiquera probablement pas la température relevée, mais signalera uniquement les variations de la température corporelle par rapport aux niveaux normaux. Il est également prévu d’ajouter un support pour les glucomètres tiers à l’application Santé.

Avec la mise à jour WatchOS 9 qui sera probablement détaillée à la WWDC en juin, Apple prévoit également d’améliorer le système de détection de la fibrillation auriculaire (AFib) qui avertit les utilisateurs de l’Apple Watch en cas de rythme cardiaque irrégulier. Apple prévoirait d’ajouter une métrique appelée « charge » qui enregistrera la fréquence de l’AFib sur une période donnée.

Il est également prévu un mode de basse consommation amélioré dans WatchOS 9, permettant aux utilisateurs d’interagir avec une poignée d’applications et d’accéder à quelques fonctionnalités. Il est actuellement appelé Power Reserve, et une fois activé, il n’affiche que l’heure à l’écran. On ne peut pas utiliser une application, et la Watch cesse également de communiquer avec les appareils appairés.

Le support de la connectivité par satellite

Une autre fonctionnalité extrêmement prometteuse qui est en préparation pour l’Apple Watch est le support de la connectivité par satellite. Toutefois, on ne sait pas si cette fonctionnalité sera intégrée à la version actualisée de l’Apple Watch dans le courant de l’année. La série d’iPhone 14 introduira probablement la prise en charge de la connectivité par satellite, ce qui permettra aux utilisateurs d’envoyer des messages SOS lorsqu’ils ne peuvent pas accéder aux réseaux cellulaires.

La liste des rumeurs de mise à jour des fonctionnalités de l’Apple Watch Series 8 est passionnante, mais quelques fonctionnalités phares ont été retardées. Selon le rapport, la technologie de surveillance de la pression artérielle pour l’Apple Watch ne sera pas prête avant 2024 au plus tôt, et arrivera plus probablement en 2025.

Des fonctionnalités retardées

Apple teste actuellement la capacité de surveillance de la pression artérielle pour l’Apple Watch parmi ses employés, mais des problèmes techniques de précision ont ralenti le développement. Une fois mis en œuvre, le capteur alertera les utilisateurs si un pic de pression artérielle est détecté. Cependant, il n’indiquera pas exactement la mesure de la pression artérielle lorsque le cœur se contracte et se détend sous l’effet du flux sanguin. Ou, pour être plus précis, les mesures numériques de la pression artérielle systolique et diastolique ne seraient pas prises en compte.

Apple a également travaillé sur un système non invasif de mesure du taux de glycémie, un sujet que Samsung explorerait également. Cependant, la technologie n’est tout simplement pas encore disponible sur un appareil de qualité médicale, et encore moins à une échelle miniaturisée pour un wearable comme l’Apple Watch. Le rapport de Bloomberg indique que la surveillance de la glycémie ne sera pas disponible avant plusieurs années et qu’aucun calendrier n’a été fixé pour son arrivée.