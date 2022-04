OnePlus pourrait relancer la marque Ace de ... OPPO

Les sociétés sœurs OPPO et OnePlus sont aujourd’hui plus imbriquées que jamais, qu’il s’agisse d’une collaboration plus étroite en matière de développement logiciel ou de l’utilisation du même matériel de base pour leurs offres. OnePlus est maintenant apparemment prêt à relancer une marque à laquelle OPPO ne semble plus s’intéresser : Ace.

OPPO a sorti deux smartphones Ace jusqu’à présent : le Reno Ace en 2019 et le Ace2 en 2020. Le prochain smartphone Ace pourrait venir de OnePlus, si l’on en croit quelques nouvelles fuites, comme le rapporte 91Mobiles.

La populaire source Digital Chat Station affirme sur Weibo que le OnePlus Ace sera alimenté par le Dimensity 8100, la puce de milieu de gamme de MediaTek qui serait aussi rapide que le chipset phare de Qualcomm de l’année dernière, le Snapdragon 888.

Le OnePlus Ace serait un appareil centré sur les jeux et devrait offrir une charge rapide de 150 W. Le capteur photo principal du smartphone sera apparemment le capteur Sony IMX 766 de 50 mégapixels qui prend également en charge la stabilisation optique de l’image (OIS).

Comme de nombreux autres smartphones de gaming, le Ace devrait également avoir un dos texturé.

La rumeur concernant le Ace a été complétée par une autre fuite provenant du site chinois WHYLAB. Ils ajoutent que le smartphone est connu sous le numéro de modèle PGKM10 et qu’il sera doté d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2 412×1 080 pixels et d’une caméra frontale logée dans l’écran poinçonné. Le smartphone sera équipé d’une batterie de 4 500 mAh.

Le OnePlus Nord 3 est le Ace ?

Si les spécifications semblent familières, c’est parce que la rumeur d’un Nord 3 devrait également offrir ces mêmes spécifications, il est donc possible qu’il s’agisse des mêmes appareils. Si c’est effectivement le cas, le OnePlus Ace/Nord 3 pourrait également disposer de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, et d’un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz pour un défilement plus fluide. Le capteur photo principal de 50 mégapixels sera vraisemblablement accompagné d’un module ultra-large de 8 mégapixels et d’une unité monochrome de 2 mégapixels.

Reste à savoir si ces spécifications en feront le meilleur flagship abordable de l’année. Si l’on en croit une fuite de calendrier, le Ace/Nord 3 sera disponible en juillet.

WHYLAB a également partagé quelques images présumées du Ace, et bien qu’il soit enveloppé dans une housse, son écran plat et sa découpe en trou d’épingle sont clairement visibles.