Windows 11 : sous-titres en direct et commandes tactiles améliorées à venir

Parmi les autres fonctionnalités de Focus, citons le compte à rebours, qui vous permet de planifier votre expérience sans distractions. Par ailleurs, la fonction « Ne pas déranger » vous permet de suivre et de personnaliser encore plus votre expérience Focus.

Les modes « Focus » et « Ne pas déranger » fonctionnent bien pour que les utilisateurs restent concentrés sur leur tâche. Focus, en particulier, a beaucoup évolué depuis ses débuts dans Windows 10, où il s’agissait d’une fonctionnalité qui minimisait les « distractions visuelles et réduisait l’encombrement du bureau ». Il a évolué en un outil basé sur Viva Insights qui vous aide à planifier automatiquement des moments dans votre semaine où vous avez besoin de temps libre de toute distraction.

Les mises à jour de Windows 11 et Windows 365 ont été annoncées dans le cadre de l’événement organisé par Microsoft le 5 avril. Les mises à jour comprennent le mode « Focus », le mode « Ne pas déranger », les sous-titres en direct et les dispositions d’ancrage tactile .