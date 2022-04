Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 : la puce de 4 nm fait surface en ligne

Cependant, il ne faut pas compter sur une grosse augmentation des performances globales du nouveau SoC par rapport au Snapdragon 778 G. Selon la source, le Snapdragon 7 Gen 1 sera plus lent que le Snapdragon 870 . Et il convient ici de rappeler que les performances du Dimensity 8100 se situent approximativement entre le Snapdragon 870 et le Snapdragon 888. Donc, le Snapdragon 7 Gen 1, dans cette situation, ne sera pas en mesure de rivaliser avec le Dimensity 8100.

Celle-ci révèle que le probable Snapdragon 7 Gen 1 aura 4 processeurs ARM Cortex-A710 cadencés à 2,36 GHz et 4 processeurs Cortex-A510 cadencés à 1,8 GHz et un GPU Adreno 662 . Le Snapdragon 888 utilise un GPU Adreno 660, nous pouvons donc nous attendre à des améliorations majeures en termes de performances graphiques.

Cela fait près d’un an que nous n’avons pas vu de SoC haut de gamme de la série Snapdragon 7. Le Snapdragon 778G a été présenté en mai de l’année dernière, et le Snapdragon 778G+ 5G, une mise à niveau mineure, a été officialisé en octobre. Maintenant, le prochain SoC de la série Snapdragon 7 a fait surface , grâce à la source Digital Chat Station en Chine.