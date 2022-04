Shottr est l’application de capture d’écran par excellence pour les utilisateurs de macOS

Si vous êtes un blogueur, un pigiste ou un journaliste technique, je suis sûr que vous connaissez l’importance des captures d’écran de qualité dans votre vie. Bien que la prise d’une capture d’écran sur les ordinateurs Windows ou Mac soit aussi facile que d’appuyer simultanément sur quelques touches, les outils de capture d’écran par défaut sur ces plateformes offrent souvent des fonctionnalités très limitées.

Par conséquent, beaucoup d’entre nous utilisent des outils de capture d’écran tiers pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires telles que le défilement des captures d’écran, le balisage ou la reconnaissance de texte. Bien qu’il existe de nombreuses options, macOS a reçu une nouvelle alternative sous la forme de Shottr, qui offre une variété de fonctionnalités pour prendre des captures d’écran.

Shottr est avant tout un outil de capture d’écran compact et rapide pour macOS qui a été optimisé pour les puces M1 d’Apple afin d’offrir aux utilisateurs une expérience de capture d’écran rapide et facile. Il ne faut qu’environ 17 ms pour réaliser une capture d’écran et environ 165 ms pour afficher les résultats. À titre de référence, le temps que la boîte d’aperçu de l’outil de capture d’écran par défaut de macOS s’affiche à l’écran, vous seriez en mesure d’enregistrer une capture d’écran Shottr sur votre bureau.

En outre, Shottr est doté de nombreuses fonctionnalités utiles pour les designers, les développeurs d’interface utilisateur et les professionnels du pixel. Vous pouvez prendre des captures d’écran à défilement automatique, reconnaître du texte, supprimer des objets et des textes, et annoter des captures d’écran avec des signes et des symboles. L’outil peut également être utilisé comme une règle d’écran pour mesurer la distance en pixels entre deux objets. En outre, il offre également des capacités de zoom rapide précises et permet aux utilisateurs d’effectuer des ajustements au pixel près.

Le créateur de Shottr, Max K, décrit son outil de capture d’écran comme une « petite application de capture d’écran à taille humaine conçue pour ceux qui se soucient des pixels ». Max a développé l’application en utilisant Swift. L’une des principales caractéristiques de Shottr est que son utilisation est entièrement gratuite. Il n’y a pas de paiement unique ou de plan d’abonnement, ce qui fait de Shottr un outil de capture d’écran ultime pour les utilisateurs de Mac.

L’application se présente sous la forme d’un paquet de 1,5 Mo et peut être téléchargée sur son site officiel. Regardez la vidéo officielle jointe ci-dessous pour voir Shottr en action.