Les rendus du OnePlus 10R 5G laissent entrevoir des caractéristiques manquantes

OnePlus a déjà rompu avec la tradition de deux façons différentes cette année, en sortant exclusivement le flagship OnePlus 10 Pro en Chine (avant une éventuelle expansion mondiale prévue dans l’après-midi) et en laissant le modèle standard en dehors de son calendrier de sortie du début de l’année 2022.

Bien qu’il ne soit pas clair si un OnePlus 10 « standard » est prévu ou non, le 9R de l’année dernière ne sera certainement pas laissé sans suite. Le OnePlus 10R équipé de la 5G est plus ou moins proche de voir le jour, selon plusieurs sources fiables, dont l’une révèle aujourd’hui le design complet et détaillé de l’appareil haut de gamme avec un prix sans doute raisonnable.

Ledit design comprendra apparemment plusieurs changements notables par rapport aux OnePlus 9R et 10 Pro, à commencer par un minuscule trou déplacé du côté gauche au centre d’un grand écran de 6,7 pouces. C’est la même taille d’écran que le OnePlus 10 Pro, mais alors que le support du taux de rafraîchissement de 120 Hz restera également inchangé, la résolution est susceptible d’être rétrogradée de 3 216 x 1 440 pixels à environ 2 400 x 1 080 pixels.

Peut-être que la plus grande frustration pour les fans de longue date de OnePlus sera la suppression de l’utile curseur d’alerte, qui devrait rejoindre la prise casque classique de 3,5 mm et la fente pour carte micro SD sur une liste croissante de caractéristiques manquantes importantes.

Le capteur d’imagerie monochrome présent à l’arrière du 9R sera également absent du nouveau système de triple caméra du OnePlus 10 R. Bien sûr, ce capteur largement inutile ne manquera à personne, avec un grand capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels assurant les fonctions de capture photo « primaires », aidé par un capteur Sony IMX355 ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels — probablement inutile également.

Un smartphone qui reste très alléchant

À l’avant, le OnePlus 10R conservera la caméra frontale de 16 mégapixels de son prédécesseur plutôt que de passer à un capteur de 32 mégapixels comme sur le 10 Pro. Dans l’ensemble, les spécifications de la photo semblent bonnes sur le papier, mais pas vraiment étonnantes, contrairement aux capacités de charge rapide de 150 W, jusqu’à 12 Go de RAM associés à un espace de stockage interne de 256 Go, et même le processeur MediaTek Dimensity 8100.

Ce n’est pas le meilleur nouveau silicium de MediaTek, ce qui ne l’a pas empêché de donner du fil à retordre à la bête Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm dans un certain nombre de benchmarks. Avec une batterie d’une capacité de 4 500 mAh également sous le capot et la surcouche logicielle OxygenOS basée sur Android 12 très probablement en cours d’exécution, le OnePlus 10R 5G pourrait offrir une excellente valeur globale à un prix de départ de moins de 550 euros.

Autre bonne nouvelle, la disponibilité européenne pourrait être dans les cartons cette année en plus d’une sortie dans des pays comme la Chine et l’Inde.