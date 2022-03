Apple va cesser de réparer les iPhone déclarés perdus ou volés

Si cette mesure est authentique, elle élargit la politique actuelle d’Apple consistant à refuser de réparer les appareils dont les propriétaires ne peuvent pas désactiver la fonction « Localiser mon iPhone ». Elle pourrait dissuader davantage de personnes d’acheter des appareils d’occasion en dehors des sources officielles et autorisées , au cas où elles se retrouveraient sans le savoir avec un appareil volé. Cela dit, les utilisateurs pourraient tout aussi bien s’adresser à un atelier de réparation tiers qui se moque de l’origine de leur appareil. Le coût des iPhone d’Apple est devenu de plus en plus prohibitif au fil des ans, ce qui a donné naissance à un marché parallèle des appareils d’occasion.

Selon l’article de MacRumors, le géant à la pomme croquée aurait envoyé un mémo interne aux employés des Apple Store et des revendeurs agréés Apple. Ce mémo interne consulté par le média indique que la base de données GSMA Device Registry sera désormais utilisée pour vérifier si un appareil a été volé ou perdu avant de procéder à sa réparation . Pour être plus précis, le mémo note spécifiquement que si un appareil a été signalé comme « perdu » dans le GSMA Device Registry, la demande de réparation sera automatiquement rejetée.