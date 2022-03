Windows 11 vient de faciliter le changement de navigateur par défaut

Il semble que Microsoft revienne sur le décrié système d’applications par défaut qu’elle a introduit avec Windows 11. La dernière mise à jour de Windows 11 (22 000 593) permet aux utilisateurs de définir un navigateur par défaut en un clic, éliminant ainsi la nécessité de sélectionner manuellement les URL et les types de fichiers qui s’ouvrent dans tel ou tel navigateur.

Auparavant, les utilisateurs de Windows 11 devaient parcourir une liste d’URL et de types de fichiers (HTM, HTML, HTTP, HTTPS, PDF, etc.) et définir chacun d’eux pour qu’il s’ouvre dans le navigateur de leur choix. Ce n’était pas un système intuitif, et de nombreux clients avaient l’impression que Microsoft les forçait à utiliser le navigateur Edge.

Bien qu’il soit impossible de dire si cela est vrai ou non, il va sans dire qu’une telle controverse n’est pas quelque chose qui aide Microsoft et Windows 11 à long terme. En fait, c’est exactement le contraire, car les utilisateurs sont encore plus frustrés et finissent par abandonner d’autres logiciels Microsoft en guise de protestation. La bonne nouvelle, c’est que Microsoft semble avoir reçu le message.

Mais, la nouvelle mise à jour de Windows 11 introduit un gros bouton « Définir par défaut » qui vous permet de sélectionner un navigateur par défaut en un clic. Microsoft a commencé à tester ce bouton dans une build Insider en décembre dernier, et bien que nous ne sachions pas pourquoi il a fallu tant de temps pour la pousser à tous les utilisateurs, c’est une excellente nouvelle qu’elle arrive pour tous. (Curieusement, Microsoft n’a même pas annoncé ce changement dans ses notes de version de Windows).

Malheureusement, il y a un petit hic. Si Microsoft a facilité la définition d’un navigateur par défaut, la définition d’autres applications par défaut est toujours aussi pénible. Par exemple, vous ne pouvez pas faire de VLC votre lecteur vidéo par défaut sans fouiller dans les paramètres.

Une mise à jour facultative

De plus, Microsoft verrouille toujours ses URI personnalisés. Ces liens Web se cachent partout dans le système d’exploitation Windows : ils se trouvent dans les applications, les widgets et les paramètres par défaut. Malheureusement, ils s’ouvrent dans Edge par défaut, et vous ne pouvez pas modifier ce comportement.

Une fois que vous avez installé la dernière mise à jour de Windows 11 (22 000 593), vous pouvez définir un navigateur par défaut en ouvrant les Paramètres, en naviguant jusqu’à « Applications » et en sélectionnant « Applications par défaut ». Notez qu’il s’agit d’une mise à jour facultative, et que son contenu sera probablement inclus dans la mise à jour obligatoire à venir mi-avril.

Si vous voulez l’essayer aujourd’hui, il vous suffit de vous rendre sur Windows Update et de télécharger manuellement cette mise à jour facultative.