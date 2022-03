Apple commercialiserait un iPad Pro équipé d’une puce M2 cet automne

Apple prévoirait de commercialiser un iPad Pro équipé de la puce Apple M2 entre septembre et novembre de cette année, selon la lettre d’information Power On de Mark Gurman. La source s’attend à ce qu’Apple publie une mise à jour majeure pour la prochaine génération d’iPad Pro, qui devrait inclure la prise en charge du chargement MagSafe.

Comme le souligne Gurman, Apple a donné à l’iPad Pro une mise à jour importante pour la dernière fois en 2018, lorsque Apple a introduit un design avec des coins plus durs, un écran bord à bord et un connecteur USB-C. Cette mise à jour est intervenue environ un an et demi après la sortie de l’iPad Pro 10,5 en 2017.

Apple est en passe de répéter le même schéma cette année, puisqu’elle a lancé la plus récente génération d’iPad Pro équipée de la puce M1 en mai 2021. Une date de lancement prévue entre septembre et novembre 2022 signifie qu’Apple passera entre un an et quatre mois et un an et six mois à préparer le nouveau modèle.

Lors de l’événement « Peek Performance » d’Apple au début du mois, la société a présenté son tout nouvel iPad Air mais a omis de présenter un modèle actualisé de l’iPad Pro. L’année dernière, Gurman avait prédit que l’iPad Pro serait doté de capacités de recharge sans fil et d’un dos en verre. Un rapport de 9to5Mac corrobore cette affirmation, mais ses sources indiquent qu’Apple pourrait avoir abandonné le design du dos en verre, optant potentiellement pour une coque arrière en aluminium avec un logo Apple en verre à la place.

Une puce Apple M2 légèrement plus rapide

Il n’y a pas eu non plus beaucoup d’informations sur la puce M2, car elle n’a toujours pas été confirmée par Apple. Gurman pense que le processeur de la puce sera légèrement plus rapide que son prédécesseur et sera doté de la même architecture à 8 cœurs.

Il s’attend également à ce qu’Apple ajoute la puce M2 au nouvel iPad Pro, ainsi qu’aux nouveaux MacBook Pro 13 pouces, Mac mini et iMac de 24 pouces, dont la sortie est prévue plus tard dans l’année. Les prédictions concernant la puce M2 qui équipera le MacBook Air remanié sont partagées — Gurman affirme qu’il inclura la puce de seconde génération, tandis que l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo pense qu’il sera équipé de la M1.