Les trois prochaines smartwatches Fitbit ne fonctionneraient pas sous Wear OS

2022 va être une grande année pour Wear OS. La rumeur veut que Google fabrique sa propre Pixel Watch. Les anciennes montres Wear OS 2 devraient enfin faire la transition vers Wear OS 3. Samsung a promis que Google Assistant arriverait sur sa Galaxy Watch 4 dans les « prochains mois ». Mais, il y a quelque chose de notablement absent de cette gamme Wear OS : Fitbit.

Les trois prochaines montres de Fitbit ne fonctionneront probablement pas sous la plateforme Wear OS, a découvert 9to5Google en parcourant le code de la dernière version de l’application Fitbit. De tels extraits de code sont souvent des précurseurs de ce qui est à venir.

Bien que Fitbit ait commencé comme un acteur prometteur sur le marché des wearables, il n’est pas aussi populaire que le leader incontesté Apple et que son lointain rival Samsung, qui a considérablement amélioré son jeu. Une partie de l’attrait des dernières smartwatches de Samsung est la nouvelle plateforme Wear OS qui a été conjointement développée par Google et Samsung et, bien que Fitbit ait promis de fabriquer des montres haut de gamme basées sur cet OS, il semble que nous devrons attendre longtemps.

Apparemment, Fitbit se prépare à lancer trois montres : deux nouveaux modèles Versa et Sense avec des résolutions d’écran de 336 × 336 pixels qui ont pour nom de code « Hera » et « Rhea », et une variante Luxe premium avec une résolution de 124 × 208 pixels connue en interne sous le nom de « Nyota ».

Considérant que Fitbit rafraîchit ses gammes chaque année, il n’est pas surprenant d’entendre que de nouveaux modèles pourraient être proche de voir le jour, mais ce qui n’était pas attendu est Fitbit OS. Google est maintenant propriétaire de Fitbit et il semblait certain que les montres de la société pour 2022 fonctionneraient sous Wear OS, mais apparemment, les trois variantes récemment découvertes semblent s’appuyer sur un pont pour se connecter à un smartphone, ce qui n’aurait pas été nécessaire s’il s’agissait de montres Wear OS.

Une chute libre pour Fitbit

Fossil est à peu près la seule option connue pour les acheteurs de montres Android qui veulent expérimenter Wear OS sans être accrochés à l’écosystème Samsung et avec la première smartwatch de Google maintenant attendue en octobre, cela aurait été un bon moment pour Fitbit de sortir une montre Wear OS et d’attirer ce groupe de marché mal desservi.

Bien sûr, rien de tout cela n’est officiel. Les choses peuvent changer radicalement entre le moment où un produit est en test et celui où il arrive effectivement sur les marchés. C’est juste décevant à voir — et pour Fitbit, rabâcher la même formule n’est pas dans son meilleur intérêt. En 2014, Fitbit était l’un des principaux fabricants de wearables, avec près de 40 % du marché. Selon les dernières statistiques, la part de marché de Fitbit en 2020 s’était réduite à un maigre 2,9 %. Chaque année, Fitbit a vu sa part de marché se réduire de plus en plus. Il n’y a pas un seul facteur qui a conduit Fitbit à cette situation, mais l’OS n’aide pas.