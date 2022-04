Le Exmor IMX800 de Sony est actuellement testé par les constructeurs

Weibo est un réseau social basé en Chine et c’est là que se trouve l’informateur Digital Chat Station qui a été le premier à informer le monde de la nouvelle convention de dénomination de Qualcomm pour ses processeurs Snapdragon. Il y a quelques jours, il a publié une nouvelle fuite concernant les capteurs des caméras des smartphones.

Selon Digital Chat Station, les fabricants de smartphones testent actuellement le Sony Exmor IMX800, un capteur de 50 mégapixels de 1/1,1 pouce. Il serait donc légèrement plus grand que le capteur GN2 de 50 mégapixels 1/1.12 pouce de Samsung. En fait, le Exmor IMX800 de Sony serait le plus grand capteur de caméra pour smartphone du secteur, devançant de peu le GN2 du géant sud-coréen.

Pour information, plus le capteur de la caméra est grand, plus il peut capter de lumière, ce qui améliore la netteté d’une image, crée moins de bruit et produit des flous de bokeh de meilleure qualité. Et, les rumeurs laissent entendre que le nouveau capteur de Sony sera utilisé sur le Xiaomi 12 Ultra. L’année dernière, le Xiaomi Mi 11 Ultra était équipé du capteur GN2 de 50 mégapixels de Samsung.

Bien sûr, il y a d’autres éléments que le capteur de la caméra qui entre dans la production d’une grande photo, y compris la qualité de l’objectif utilisé et toute optimisation de l’image employée. Comment pensez-vous que les premiers smartphones Pixel, dotés d’un capteur photo de 12 mégapixels à l’arrière, soient devenus connus pour offrir l’une des meilleures expériences photographiques, sinon la meilleure, sur un smartphone ?

Le logiciel de traitement des algorithmes de Google a contribué à donner à la gamme Pixel la réputation de produire les meilleures photos sur un smartphone Android. Cela dit, les fabricants doivent toujours employer un bon capteur de caméra pour tirer le meilleur parti des systèmes de photographie utilisés sur leurs combinés. Sony et Samsung sont les deux principaux acteurs du secteur et vous trouverez leurs capteurs inclus dans les spécifications de la plupart des meilleurs photophones.

Pas encore le capteur de 1 pouce

N’oubliez pas non plus qu’en matière de technologie, les records sont faits pour être battus. À tout moment, Samsung, ou même une autre société technologique, pourraient sortir du lot avec un capteur de smartphone plus grand. Pour l’instant, si la fuite est authentique, c’est le Sony Exmor IMX800 qui sera en tête de liste. Il est important de souligner que le capteur Sony IMX800 a fait l’objet de rumeurs depuis le début de l’année dernière, certains souhaitant qu’il devienne le premier capteur de caméra de 1 pouce pour un smartphone.

Si Digital Chat Station a raison, le Exmor IMX800 sera légèrement inférieur à un pouce, mais on peut penser qu’un capteur d’un pouce arrivera plus tôt que prévu. Quant au Exmor IMX800, il ne reste plus qu’à attendre que Sony officialise ce composant.