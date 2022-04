Spotify lance sa nouvelle fonctionnalité Car Mode avec une refonte complète

Spotify continue de proposer de nouvelles fonctionnalités afin de garantir aux utilisateurs une conduite confortable et sûre tout en écoutant leur musique préférée. En novembre dernier, Spotify a fermé Car View, une version agrandie de Spotify avec de gros boutons et une disposition plus spacieuse. Depuis lors, Spotify n’a pas proposé de véritable alternative, bien qu’il ait lancé son propre accessoire « Car Thing » qui permet aux utilisateurs d’écouter de la musique pendant leurs déplacements.

Spotify n’a jamais donné la véritable raison de l’arrêt du mode Car View, mais a toujours affirmé qu’il « explorait activement » d’autres moyens d’offrir un moyen sûr d’écouter et de contrôler la musique. Il semble que le Car Mode soit maintenant réintroduit dans la dernière version de Spotify avec un nouveau design, et un accent sur le contrôle vocal.

Les utilisateurs seront invités à « tester le nouveau Car Mode » une fois que leurs appareils seront connectés au Bluetooth de leur voiture.

9to5Google rapporte que Spotify est en train de déployer le Car Mode, qui ressemble à un Car View redessiné et légèrement retravaillé qui a été abandonné en novembre dernier. Le nouveau Car Mode introduit une vue à trois onglets en bas, affichant l’écran d’accueil, l’assistant vocal et les listes de lecture. La page d’accueil est moins dense, et elle apparaît beaucoup plus grande que la vue standard, offrant une navigation et un accès facile.

Le nouveau lecteur de musique a également reçu un lifting, et il dispose toujours de gros boutons pour sauter, lire/pause, de lecture aléatoire. Le lecteur dispose également d’un bouton de microphone qui peut déclencher un assistant qui peut montrer, lire de la musique, ou rechercher des artistes et des listes de lecture. Le dernier onglet de la bibliothèque offre un accès rapide et facile à la musique récemment écoutée, de sorte que vous devez moins chercher pour trouver votre morceau préféré qui est en répétition.

Uniquement en test pour le moment

Le nouveau Car Mode est actuellement en mode « test », ce qui signifie que les choses peuvent changer et qu’il ne sera peut-être pas disponible pour tout le monde avant un certain temps. C’est une excellente nouvelle de voir cette fonctionnalité de retour sur Spotify, et bien que je ne l’ai pas encore sur mes appareils, je suis impatient de la tester.

« Chez Spotify, nous travaillons toujours pour garantir à nos utilisateurs la meilleure expérience d’écoute possible », a déclaré un porte-parole de Spotify à TechCrunch. « Nous pouvons confirmer que nous testons un nouveau mode voiture pour certains utilisateurs. Comme pour tous nos tests, nous demandons toujours l’avis de nos utilisateurs avant de déployer des changements à plus grande échelle ».