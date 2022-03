Un MacBook Air de 15 pouces pourrait être lancé en 2023

Apple pourrait sortir un MacBook Air de 15 pouces l’année prochaine, selon un rapport de iMore. La société parle de fabriquer un modèle plus grand de sa gamme Air depuis plusieurs années, et il semble que ces discussions donnent des résultats tangibles.

Les nouvelles informations proviennent de l’analyste Ross Young et du dernier rapport trimestriel sur les écrans informatiques avancés de Display Supply Chain Consultants. Le rapport comprend une feuille de route pour plusieurs produits Apple, dont un MacBook Air de 15 pouces en 2023.

Ce n’est pas la seule information contenue dans le rapport. Le MacBook Air d’Apple, qui sera bientôt commercialisé, pourrait également avoir un écran plus grand tout en conservant un facteur de forme analogue. En effet, le MacBook Air aura probablement des bords plus fins, comme les nouveaux MacBook Pro avant lui. Selon certaines rumeurs, il pourrait même avoir une encoche.

Just released our Apple iPad and Mac roadmaps in our Quarterly Advanced IT Display Report and see new display sizes next year for the iPad and MacBook Air. Will likely include in our talks at the SID/DSCC Business Conference on 5/9 for those interested.

— Ross Young (@DSCCRoss) March 23, 2022