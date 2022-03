Sonos pourrait créer votre prochain OS de streaming TV avec un « Home Theater OS »

Sonos est bien connu pour ses barres de son et ses enceintes haut de gamme, mais quelque chose de plus grand pourrait être la prochaine étape. On entend dire que la société veut passer du streaming audio au streaming vidéo et à la télévision en direct avec une toute nouvelle expérience Sonos.

Selon Protocol, Sonos cherche à embaucher plusieurs personnes pour travailler sur son projet « Home Theater OS ». Comme s’il n’y avait pas déjà assez de plateformes de streaming, il semble que Sonos veuille être le prochain service de streaming TV auquel nous sommes tous abonnés.

Le rapport indique que Sonos a examiné plusieurs approches différentes pour pénétrer le marché lucratif du streaming TV, et cela pourrait être le premier signe des choses à venir. Et si la première pensée était que Sonos pourrait se préparer à offrir sa populaire application S2 pour contrôler les enceintes directement sur les téléviseurs, les offres d’emploi suggèrent beaucoup plus que cela.

Sonos ne cherche pas seulement des personnes pour travailler sur des produits audio. Un grand nombre de nouvelles offres d’emploi suggère que la société souhaite embaucher un cadre ayant une expérience dans le domaine du streaming et quelqu’un pour gérer les partenariats de streaming.

De plus, il y a une annonce pour un poste de responsable de UX Lead, Next Generation Home Theater Experience, « concevant l’UX pour des produits destinés aux consommateurs sur mobile (iOS et Android) et/ou TV qui ont été livrés avec succès ». Cette offre d’emploi précise que le poste inclut le travail « sur toutes les surfaces de dispositifs (mobile, télévision, tablette et télécommande HW) pour offrir une expérience de diffusion de contenu de nouvelle génération », analogue à Android TV.

Des emplois très énigmatiques

Par ailleurs, le directeur de l’innovation de Sonos, Nick Millington, a publié sur LinkedIn une annonce indiquant qu’il travaille sur « un nouveau projet de cinéma à domicile ». Il souhaite obtenir l’aide de toute personne expérimentée dans le domaine de la diffusion de médias en continu, tel que « l’audio, la vidéo, les jeux, le sport, la musique, les actualités, les films, la télévision, les actualités, les podcasts ».

En regardant toutes ces nouvelles options d’emploi chez Sonos, il est assez clair que le nouveau « Home Theater OS » de la société pourrait être un système d’exploitation qui fonctionnerait sur une enceinte connectée ou un appareil de streaming analogue à Roku OS. De cette façon, un seul boîtier multimédia alimente toute votre expérience de divertissement, y compris le contenu et l’audio. Quoi qu’il en soit, nous devrons attendre et voir.