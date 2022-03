Vous pouvez désormais modifier facilement vos paramètres de profil sur Netflix pour Android

Ce nouvel ajout vous permettra de modifier la langue d’affichage, l’audio, la lecture automatique et d’autres paramètres en quelques clics pour une expérience personnalisée. Vous pourrez désormais choisir votre langue préférée parmi plus de 20 options, activer ou désactiver le bouton « Lecture automatique » du prochain épisode, et même activer ou désactiver les aperçus de la lecture automatique depuis votre smartphone Android.

Dans le but de rendre l’expérience encore plus fluide, en particulier sur le mobile, Netflix a maintenant introduit la possibilité de modifier les paramètres du profil directement depuis l’application sur Android .