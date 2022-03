Android 13 vous permettra d’ouvrir facilement les notifications en écran partagé

Nous avons maintenant commencé à entendre de plus en plus parler de la prochaine grande mise à jour d’Android, Android 13, car elle est entrée dans la deuxième étape de la preview pour les développeurs. Maintenant, XDA Developers rapporte une nouvelle fonctionnalité pour les notifications qui viendra probablement avec Android 13, et qui rendra le multitâche encore meilleur.

Google semble accorder davantage d’attention à Android sur les grands écrans. La récente mise à jour Android 12L a ajouté une barre des tâches et des mises en page actualisées pour les tablettes et les smartphones pliables, mais il y a encore de la place pour des améliorations. Il semble que Google prévoit d’inclure d’autres fonctionnalités de ce type dans Android 13.

Dans une version bêta d’Android 12L, il y avait une nouvelle fonctionnalité pour les notifications qui vous permettait de faire glisser une notification sur un côté de votre écran et de l’ouvrir en mode écran partagé. Cependant, cette fonctionnalité n’a jamais été totalement activée, pas même dans la version finale d’Android 12L.

Malgré cela, la fonctionnalité a fait une nouvelle apparition dans la deuxième Developer Preview d’Android 13. La chose cool est qu’elle semble être activée par défaut pour tout le monde, donc vous n’aurez pas besoin de l’activer manuellement.

Si vous appuyez longuement sur une notification, vous pourrez la faire glisser pour l’afficher et interagir avec elle en mode écran partagé avec Android 13.

In Android 13 DP2, you can now long press a notification and drag it to enter split-screen mode.

This was actually added to Android 12L and was hidden behind a feature flag: https://t.co/M7Cre8ZEon

It’s still pretty buggy, though. pic.twitter.com/9qY0zMcwm2

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 17, 2022