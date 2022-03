La Steam Deck peut désormais fonctionner sous Windows avec ces pilotes

Les liens pour télécharger les pilotes se trouvent sur la page des ressources Windows de Steam, qui est proposée telle quelle, car la société n’est pas en mesure de fournir un support « Windows on Deck ». Valve a également fourni la page de récupération de Steam Deck au cas où vous vous tromperiez dans le processus d’installation de Windows et que vous deviez recommencer à zéro.

Pour rendre les choses encore plus fastidieuses, l’audio est actuellement limité au Bluetooth et à l’USB-C. Valve précise qu’elle travaille encore à la mise en place de pilotes audio, donc cela changera à l’avenir.

Valve a annoncé dans un article de blog qu’elle avait publié les pilotes GPU, WiFi et Bluetooth nécessaires pour installer Windows 10 sur la console Steam Deck , et que la prise en charge de Windows 11 était déjà en cours .