Voici la première bande-annonce de Spider-Man : No Way Home

Popularisant la tendance des teasers de milieu et de fin de générique, Marvel Studios a depuis longtemps développé des indices sur les films ou les séries à venir pour susciter la discussion parmi les fans. Bien sûr, toutes les théories développées autour de ces teasers ne se concrétisent pas, mais certaines ont tendance à être justes.

La fin de Spider-Man : Far From Home prépare en grande partie le terrain pour la suite, et de nombreuses spéculations ont été générées sur le rôle qu’elle joue à la lumière des séries passées et futures du Marvel Cinematic Universe (MCU). Maintenant, le premier trailer de « No Way Home » semble gâcher tout le film, sauf que c’est de Marvel que nous parlons.

Pour ceux qui n’ont pas regardé « Spider-Man : No Way Home » ou qui ne se sont pas tenus au courant des discussions autour des films et des séries TV de Marvel, la première bande-annonce du prochain film Spider-Man : No Way Home sera probablement un peu spoilante. Elle expose les prémisses en termes presque sans équivoque, mais Marvel est passé maître dans l’art de la poudre aux yeux pour ne pas trop se fier à l’évidence.

La bande-annonce de Spider-Man : No Way Home reprend là où le générique de fin du film précédent s’est arrêté, montrant les conséquences du « démasquage » de Spider-Man. Bien sûr, l’enchaînement des scènes n’est pas chronologique et nous voyons la réaction du public à l’égard de l’homme-araignée du quartier, qui n’est pas si sympathique.

Cette controverse est une chose à laquelle le Spider-Man des comics est déjà habitué, mais pas le Spider-Man du MCU, qui n’a pas encore été confronté au vitriol de J. Jonah Jameson.

Rendez-vous le 17 décembre

Curieusement, le « dernier recours » de Peter Parker est de demander au bon vieux Docteur Strange de manipuler le temps et l’espace, ce qu’il semble avoir accepté trop facilement. Sans surprise, la manipulation du continuum spatio-temporel produit des conséquences indésirables, notamment l’introduction de méchants Spider-Man issus des multiples versions du film de Sony Pictures, et non de celles de Marvel Studios. Et si les méchants du multivers de Spider-Man sont là, il ne serait pas exagéré de voir les Spider-People du multivers de Spider-Man également.

Bien sûr, la théorie veut que le troisième film de Spidey, sous la direction de Marvel Studios, présente exactement cela. L’implication directe de Doctor Strange lie également le film au deuxième film de Strange, intitulé The Multiverse of Madness, ainsi qu’à la série Disney+ WandaVision. La première de Spider-Man : No Way Home aura lieu le 17 décembre, alors attendez-vous à de nouveaux teasers dans les mois à venir.