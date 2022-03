Razer lance un nouveau microphone, un mixeur audio et une solution Chroma

Razer a introduit de nouveaux périphériques dans sa gamme de produits dédiés aux amateurs du streaming, notamment le Razer Seiren BT, le Razer Audio Mixer et le Razer Key Light Chroma. Le trio de nouveaux produits de Razer a pour but de vous permettre d’avoir un son et une apparence optimaux pour le streaming.

Razer Seiren BT

Le Razer Seiren BT est le dernier microphone (micro-cravate) Razer, il se connecte en Bluetooth et offre une compatibilité avec de nombreuses applications mobiles de streaming. Il dispose d’un microphone omnidirectionnel et d’un logiciel de suppression du bruit, Razer affirmant que les streamers peuvent utiliser des perches à selfie et d’autres supports avec facilité en raison de l’absence de fils.

Vous pouvez fixer le Seiren BT à l’aide de son simple clip, de sorte que vous pouvez vous filmer loin de votre mobile tout en conservant un son clair en streaming.

Razer affirme que ce microphone peut filtrer le bruit de fond des environnements intérieurs et extérieurs, avec une option de suppression élevée ou faible. Le Razer Seiren BT est le dernier-né de la gamme de microphones de la société, qui comprend actuellement le Seiren V2 Pro, le Seiren V2 X et le Seiren Mini.

Vous pourrez d’ores et déjà acheter le Razer Seiren BT sur le site Web de Razer et dans les boutiques, ainsi que chez d’autres revendeurs agréés. Il coûte 109,99 euros.

Razer Key Light Chroma

Le Razer Key Light Chroma est commercialisé comme une solution tout-en-un alimentée par Razer Chroma RGB, qui apporte un éclairage variable aux utilisateurs. Vous pouvez créer des flux interactifs uniques et engageants avec des capacités d’éclairage, qui sont contrôlées par l’application Razer Streaming App ou Razer Synapse 3.

Il peut se synchroniser avec d’autres dispositifs compatibles Razer Chroma RGB, le Light Chroma étant capable d’afficher jusqu’à 16,8 millions de couleurs. De plus, elle produit jusqu’à 2 800 lumens, avec une gamme de température blanche de 3 000 K à 7 000 K, ce qui devrait être suffisamment lumineux pour n’importe quelle configuration de streaming.

Vous pouvez d’ores et déjà acheter la Razer Key Light Chroma sur le site Web de Razer et dans les boutiques, ainsi que chez d’autres revendeurs agréés. Son prix est de 299,99 €.

Razer Audio Mixer

Le Razer Audio Mixer est une solution monobloc conçue pour le streaming, avec une gamme d’entrées directes et une pile logicielle de mixage audio centralisée qui apporte de nouveaux niveaux de contrôle aux streamers de bureau.

Razer affirme qu’il s’agit d’une option plus simple qu’une configuration à plusieurs appareils, avec un mélangeur analogique à canaux entièrement personnalisable, afin que les streamers puissent contrôler plusieurs sources audio pendant le streaming. Il devrait être facile à contrôler, avec un support d’entrée directe pour les connexions audio les plus couramment utilisées, comme l’hybride-XLR, l’entrée et la sortie de ligne TRS et le TOS optique, entre autres.

Le logiciel Razer Audio Mixer est intégré à Razer Synapse 3, avec une prise en charge de toutes les sources de sortie audio numériques, notamment le son, le système, le chat et la musique.

Vous pouvez d’ores et déjà acheter la Razer Key Light Chroma sur le site Web de Razer et d’autres revendeurs. Il coûte 259,99 €.