Et si vous n’avez pas d’Apple TV et que vous ne voulez pas utiliser YouTube, la société vous permet également de diffuser en direct l’événement à partir de la section « Apple Events » de son site Web. Ce flux vidéo fonctionne désormais dans tous les principaux navigateurs — Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge et Google Chrome.

Si vous avez une Apple TV, vous pouvez ouvrir l’application TV et rechercher la section « Apple Special Event ». Elle vous permet de diffuser l’événement d’aujourd’hui et de revoir les anciens.