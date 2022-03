Sony chercherait à proposer une série God of War sur Amazon Prime Video

Sony Picture Television et PlayStation Productions se montrent de plus en plus agressifs lorsqu’il s’agit d’adapter des jeux PlayStation classiques à la télévision. L’adaptation à gros budget de The Last of Us par HBO est actuellement en tournage, tandis que Peacock a commandé une adaptation de Twisted Metal au début du mois.

Aujourd’hui, Deadline rapporte que Amazon Prime Video est en pourparlers pour adapter God of War en une série télévisée en prises de vue réelles.

Selon le rapport, les créateurs de The Expanse, Mark Fergus et Hawk Ostby, et le producteur exécutif de The Wheel of Time, Rafe Judkins, collaborent sur God of War avec Sony Picture Television et PlayStation Productions. Cependant, un accord avec Prime Video ne semble pas encore avoir été finalisé.

Les détails sur les prémisses de la série sont encore rares, mais si l’adaptation télévisée se concrétise, les producteurs auront beaucoup de terrain à couvrir.

Le premier jeu God of War est sorti en 2005 et a présenté aux joueurs Kratos, un guerrier spartiate et ancien disciple du dieu grec de la guerre, Arès. Kratos a vénéré Arès jusqu’à ce qu’il soit trahi et contraint de tuer sa propre famille. En réponse, Kratos a accepté une mission des autres dieux pour tuer Ares. Il en sortit victorieux et fut élevé au rang de nouveau dieu de la guerre. Cependant, il découvrit que Zeus craignait son pouvoir et il fut à nouveau trahi. Par la suite, Kratos a mené une guerre contre l’Olympe lui-même et a rencontré Zeus en combat final.

En 2018, Sony a réinitialisé la série avec un nouveau jeu, également appelé God of War. Il se déroule de nombreuses années plus tard, avec Kratos et son fils, Atreus, aux prises avec les dieux de la mythologie nordique alors que le père tente de laisser son passé violent derrière lui. La franchise se poursuivra cette année avec le jeu God of War : Ragnarök pour PS5.

Prime Video a récemment révélé que Walton Goggins sera la vedette de Fallout, une autre série basée sur une franchise de jeux vidéo. Prime Video est également en pourparlers pour adapter les jeux Mass Effect. Tout cela s’inscrit dans le cadre de l’expansion continue de la plateforme de streaming vers la science-fiction et le fantastique.