Une source partage un premier aperçu de l’iPhone 13 vert foncé attendu ce soir

L’événement « Peek Performance » d’Apple aura lieu ce soir à 19 heures, heure française, et on peut dire avec une bonne dose de certitude que nous aurons l’occasion de voir l’iPhone SE 3, l’iPad Air 5, ainsi que de nouveaux Mac et peut-être un nouvel écran externe.

Apparemment, ce n’est pas tout. En effet, le YouTuber Luke Miani, dont les antécédents sont mitigés selon 9to5Mac, a révélé que la société présentera également une nouvelle variante de couleur de l’iPhone 13.

De la même manière qu’Apple a introduit une nouvelle couleur violette pour l’iPhone 12 lors de l’événement « Spring Loaded » de l’année dernière, cette année, elle devrait annoncer un nouvel iPhone 13 vert foncé, le coloris que vous voyez en haut de cet article. La teinte se situera entre le Mint Green de l’iPhone 12 et le Midnight Green de l’iPhone 11 Pro.

Rien ne change en dehors de la couleur, alors attendez-vous à la même conception, à la puce A15 Bionic et à une configuration à double caméra. Le smartphone est actuellement disponible dans les coloris Rose, Bleu, Minuit, Lumière stellaire et (PRODUCT) RED.

Selon les rumeurs, le nouvel iPad Air reprendrait le design de son prédécesseur de 2020. La tablette devrait embarquer la puce A15 Bionic, la connectivité 5G et une caméra frontale Ultra Wide de 12 mégapixels avec la fonction Center Stage. La version actuelle se décline en argent, gris sidéral, or rose, vert et bleu et selon Miani, l’iPad Air 5 sera au moins disponible dans une couleur violette qui sera la même que la teinte violette du dernier iPad mini.

Un événement très attendu

Enfin, Miani a également partagé une image de l’ordinateur de bureau Mac Studio évoqué plus tôt dans la semaine.

Bien qu’Apple ait présenté de nouveaux coloris quelques mois après leur sortie par le passé, elle ne l’a jamais fait lors de la sortie d’un nouveau smartphone. Cela dit, l’iPhone SE est susceptible de susciter un intérêt assez important de la part des utilisateurs d’Android et d’iOS, il se pourrait donc que la société veuille introduire une nouvelle couleur pour maintenir l’impressionnant élan des ventes et empêcher le nouveau flagship abordable, qui aura la connectivité 5G et le même SoC A15 Bionic que l’iPhone 13, de cannibaliser la série de flagships.

En outre, la société pourrait également lancer de nouveaux étuis en silicone MagSafe pour la série d’iPhone 13 au cours de l’événement.