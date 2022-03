De nouvelles fonctionnalités arrivent pour les téléphones Pixel avec une nouvelle mise à jour

C’est le moment les amis ; non seulement c’est le premier lundi du mois, mais c’est aussi le moment du « Pixel Quarterly Feature Drop » qui ajoute de nouvelles capacités aux smartphones Pixel compatibles. Cette liste comprend la série Pixel 3a, la ligne Pixel 4, le Pixel 4a, le Pixel 5, le Pixel 5a et la série de smartphones Pixel 6.

Malheureusement, ceux qui ont le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ne pourront pas accéder aux nouvelles fonctionnalités avant un peu plus tard ce mois-ci. En effet, ces fonctionnalités apparaîtront d’abord pour les appareils aussi anciens que le Pixel 3a et nouveaux que le Pixel 5 a (5G). Cela signifie que tous les appareils Pixel 4 et Pixel 5, aussi. La première série de mises à jour commence à apparaître ce lundi 7 mars 2022.

Les nouvelles fonctionnalités comprennent :

Un widget At a Glance qui affichera des informations sur la batterie pour les appareils connectés en Bluetooth. Le widget peut être étendu pour couvrir votre écran d’accueil, ou personnalisé pour s’adapter à des espaces plus petits

Night Sight peut maintenant aider les utilisateurs de Snapchat sur un smartphone Pixel à prendre des photos et des vidéos claires, même dans des conditions de faible luminosité. Trop timide pour parler au téléphone ? Avec cette fonctionnalité Pixel Drop, les utilisateurs pourront employer Sous-titres en direct pour leur permettre de lire les légendes de ce que dit la personne à l’autre bout du fil. Tapez votre réponse et elle sera lue à voix haute à l’autre bout de la connexion

Récemment, il a été rapporté qu’une nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de Gboard de convertir leurs mots tapés en autocollants. Dans son blog annonçant la mise à jour, Google écrit : « Avec des emojis, des emojis kitchen et des suggestions d’autocollants personnalisés pendant que vous tapez, votre Pixel vous aide à exprimer exactement ce que vous ressentez. Cette fonctionnalité arrive pour les utilisateurs de Pixel dans le monde entier tapant en anglais (États-Unis) à partir d’aujourd’hui ».

Quelques nouveautés attendues

Les utilisateurs de Pixel peuvent désormais partager des soirées de visionnage sur YouTube, ou vous pouvez partager votre application préférée en utilisant la fonction de partage en direct disponible sur Duo. Traduction en direct peut vous aider à profiter d’une conversation en face à face avec une personne qui ne parle pas votre langue.

Comme Google l’a souligné aujourd’hui, « avec le mode Interprète, vous pouvez désormais traduire vos conversations en face à face avec des locuteurs espagnols, italiens et français directement sur votre smartphone, car toutes les traductions restent sur l’appareil. Essayez-le en disant : Hey Google, sois mon interprète en espagnol ».

Enfin, un nouveau widget de batterie vous tiendra informé de l’état de la batterie de votre appareil Pixel et de tout accessoire connecté, comme les Pixel Buds.

Pour mettre à jour votre Pixel, allez dans « Paramètres > Système > Mise à jour du système ».